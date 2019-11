Het boek 'Indorock' van Vanja van der Leeden heeft het Gouden Kookboek gewonnen. Dat is een prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige kookboeken van het voorbije jaar.

De bundeling van in een nieuw jasje gestoken Indonesische gerechten 'Indorock' viel dit jaar in de smaak bij de jury van het Gouden Kookboek. 'Waar de meeste boeken de traditionele keuken belichten, is Indorock eigenwijs en eigentijds maar loopt tegelijkertijd over van liefde voor het land, de keuken en de cultuur en tradities', zo staat te lezen in het juryverslag.

Van der Leeden verzette zich lang tegen haar Indonesische afkomst. Toen haar grootmoeder in 2006 overleed en ze afreisde naar haar groutouderlijk vaderland, voelde het voor haar echter als thuiskomen. Haar liefde voor de keuken groeide, ze begon hem eigen te maken, tradities in een nieuw licht te bezien. Samen met haar man en fotograaf Remko Kraaijenveld en hun beide kinderen reisde ze door Java en Bali en proefde ze en proefde ze. Zelfs haar pinda-allergie kon haar hiervan niet weerhouden.

In haar boek biedt ze naast recepten ook oplossingen aan voor wat zij de grootste uitdaging van de Indonesische keuken noemt: hier bij ons de juiste ingrediënten bij elkaar sprokkelen. Het resultaat is een fris, prijswinnend kookboek. Nog volgens de jury: 'Haar recepten rocken zoals de titel al doet vermoeden, maar dat doet het beeld ook. Remko Kraaijenveld heeft een prachtig beeldverslag gemaakt: rauw, puur. Nergens opgepoetst maar eerlijk. Kortom: een boek om van te houden met liefdevolle recepten om te delen.'

Andere genomineerde kookboeken waren: Bouillon (Jean Beddington) 'Een uniek en meer dan compleet naslagwerk met chefsgerechten die met een beetje ervaring écht voor iedereen maakbaar zijn, en onmisbaar zullen blijken.' Brits Bakboek (Regula Ysewijn) 'Door dit boek wil je een schort om, fijne muziek op, en bakken. Er is geen ontkomen aan.' Lees ook: 'Het is meer dan ooit nodig elkaar beter te leren kennen met een goed stuk cake' Eten met Nijntje (Samuel Levie) 'Een ideale manier om kleine kinderen lekker te laten eten én smaken te leren kennen.' Najat (Najat Kaanache) 'Een aanrader voor iedereen die naast de thuiskeuken van Marokko ook de restaurantcultuur wil leren kennen.'

Het Gouden Kookboek is een prijs voor Nederlandstalige kookboeken. De jury bestaat uit culinair publicisten, journalisten en boekhandelaars. In 2018 ging de prijs naar Jigal Krant, met TLV.