De Mechelse brouwerij Het Anker produceert in haar stokerij in Blaasveld (Willebroek) sinds kort een tweede permanente Gouden Carolus-whisky. 'Gouden Carolus Blaasveld Broek' is de eerste Belgische whisky op basis van geturfd gerstemout.

Acht jaar geleden lanceerde Gouden Carolus de 'Gouden Carolus Single Malt', een whisky die wordt gestookt in Stokerij De Molenberg in Blaasveld. Sinds donderdag is er een nieuwe whisky toegevoegd aan het permanente gamma.

De 'Gouden Carolus Blaasveld Broek' verwijst naar het nabijgelegen natuurgebied. Er werd gekozen voor geturfd gerstemout: mout dat gerookt is door turf de verbranden. In het natuurgebied Blaasveld Broek werd ook eeuwenlang turf gewonnen. Er is dus een directe link met de regio, maar het geturfde mout komt uit het hoge noorden van Schotland. 'Het drogen en turven van gerstemout is vakmanschap. We zijn blij om via onze leveranciers hiervoor beroep te kunnen doen op vakspecialisten, die ons geturfde gerst kunnen leveren die voldoet aan onze specificaties', zegt brouwer Charles Leclef.

Voor de nieuwe whisky werd al in 2017 gestart met de eerste stooksels. 'We hebben jarenlang aan deze nieuwe whisky gewerkt en ons geduld wordt nu eindelijk beloond. De magie is voltrokken, we zijn fier op het resultaat. Onze whisky is nu voldoende gerijpt en klaar om geproefd en beoordeeld te worden.'

