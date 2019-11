Wil je gezonder eten, maar er zo weinig mogelijk mee bezig zijn? Dan kan je je misschien wel kandidaat stellen als proefpersoon voor een nieuw onderzoek.

Heeft gepersonaliseerd voedingsadvies een effect op de gezondheid en darmflora? Dat is de vraag die aan de basis ligt van het nieuwe onderzoekproject Flora, een initiatief van SmartWithFood (een spin-off van Colruyt Group) in samenwerking met de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Om die vraag te kunnen beantwoorden, zijn de wetenschappers nu op zoek naar vierhonderd proefpersonen. Zij worden enkele maanden lang bijgestaan in de weg naar een gezonder eetpatroon, zonder dat ze daarbij bruusk zullen moeten afwijken van hun voedingsgewoonten.

De deelnemers krijgen immers geen op voorhand vastgelegd maaltijdplan of andere starre dieetrestricties, maar wel tips die zijn afgestemd op hoe ze normaal eten. Daarnaast zal het team van onderzoekers enkele aanpassingen doen in hun boodschappenmandje bij Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group. Waar mogelijk zullen bepaalde producten dan vervangen worden door een gelijkaardig, gezonder alternatief. Christophe Matthys benadrukt dat dat niet wil zeggen dat deelnemers geen chips meer zullen kunnen kopen, wel dat er zal gekeken worden naar een iets gezondere variant chips.

Geprikkeld om deel te nemen aan de studie? Dan moet je wel aan enkele belangrijke voorwaarde voldoen. Leeftijd of voedingsvoorkeur spelen geen rol, maar de omtrek van je middel wel. De vorsers zijn op zoek naar mensen die in het voorstadium verkeren van obesitas, maar het nog niet hebben. Bij deze groep zouden er ingrijpende veranderingen kunnen plaatsvinden door een verandering in levensstijl. Dat houdt in dat enkel vrouwen met een omtrek van meer dan 80 centimeter en mannen met een omtrek van meer dan 94 centimeter in aanmerking komen. Daarbij moeten deelnemers beschikbaar zijn in de eerste helft van 2020. Aanmelden kan op flora-onderzoek.be .