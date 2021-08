Duizend Vlamingen zullen je voor het einde van het jaar aansporen om bewust te kiezen voor lokaal geproduceerd eten en drinken.

'Het momentum is er, mensen hebben de lokale producten (her)ontdekt. Dat moeten we volop promoten.' Dat vindt Vlaams minister van Voeding Hilde Crevits, die begin juni samen met 31 partners een charter voor de toekomst van de Vlaamse voedingsindustrie ondertekende. Dat legt een significante rol vast voor die lokale producten, van productie tot kleinhandel.

Een intensieve campagne van 'Lekker van bij ons' moet de Vlaming nu nog fierder maken over wat we in huis hebben en hem bewuster doen kiezen voor lokaal geteeld eten en drinken. Daarbij zal hij worden bijgestaan door duizend ambassadeurs. Dat zijn ondernemers die sterk inzetten op lokale productie, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, passie en uiteraard een uitmuntende smaak.

Ondertussen hebben al 239 ondernemers het label 'Lekker van bij ons' gekregen. Het gaat om 91 landbouwers of producenten, 91 bedrijven in de voedingsverwerking, 38 handelaars en 19 horeca-ondernemers. Dat moeten er voor het einde van het jaar minstens duizend worden.

