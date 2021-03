Tijd of inspiratie te kort in de keuken? Een maaltijdbox verhelpt minstens één van die problemen. Knack Weekend baande zich een weg door het enorme aanbod en testte negen foodboxen uit. Dit is ons verdict.

Foodprepper

Wat? Een doos van Foodprepper bevat alle basics die je nodig hebt om gezond te eten, van ontbijt over lunch tot snacks. Voor de afwerking rekent de box op jou. Denk: hij zorgt voor de granola, jij voor de yoghurt en het fruit.

Bestellen? Kan telkens tot donderdag voor de week nadien. De levering aan huis is gratis in bijna zestig gemeentes.

Abonnement? Je bestelt per week, geen abonnementsformule.

Keuze? Er is per week telkens één wisselende box, te nemen of te laten.

Verpakking? We dachten een hongerige thuiswerkweek tegemoet te gaan en besloten om een dubbele portie te bestellen. Die komt toe in twee omvangrijke dozen en al snel beseffen we dat we zullen moeten dooreten om dit op te krijgen. Het eten zelf zit zoveel mogelijk in papieren verpakkingen, met hier en daar wat plastic.

Inhoud? In onze box zaten een exotische wortelsoep, een pittenbrood, een royaal met noten gevulde granola, pecan-wortelcake, een currygroentespread, zachte bananenchocoladekoekjes en pepercrackertjes als hartige verrassingssnack.

Lekker? De doos die we aankrijgen, blinkt uit in zijn hoogten en laagten. Het brood is ronduit hemels, net als de granola, de bananenchocoladekoekjes en de crackertjes. De rest is helaas erg vlak van smaak. In de behoorlijk dunne soep proeven we wel wortels, maar de beloofde exotiek is ver te zoeken. Ook met peper en zout is erg zuinig omgesprongen. Eenzelfde probleem bij de curryspread. De wortelcake smaakt dan weer wel héél erg gezond: zo zonder glazuur en amper gezoet kan je evengoed een vochtig stuk brood eten.

Prijs? Mijn dubbele box kostte 55 euro. Wie minder gulzig is, betaalt 28 euro.

Opnieuw bestellen? Ondanks de teleurstellende soep, wortelcake en spread geven we Foodprepper graag het voordeel van de twijfel. Wie weet hadden we een 'slechte week' uitgekozen voor deze test? De andere helft van de box was immers wél onnoemelijk lekker en we houden van het concept, zeker in deze tijden van thuiswerken.

foodprepper.be

HNGRY

Wat? Kant-en-klare maaltijden van restaurantkwaliteit die je enkel in de oven hoeft op te warmen.

Bestellen? Kan tot zondag middernacht voor een levering op dinsdag en tot woensdagnacht voor een levering op vrijdag. De levering is momenteel in heel Vlaanderen, binnenkort wordt daar nog Brussel aan toegevoegd.

Abonnement? Momenteel is er geen abonnementsformule.

Keuze? In de Comfort box heb je wekelijks keuze uit acht gerechten, waarvan twee low carb en twee veggie. Voor kinderen is er wekelijks keuze uit vijf gerechten. Bestellen kan vanaf drie gerechten. De maaltijden zijn tot een week na levering houdbaar.

Verpakking? De gerechten worden geleverd in plastic boxen. Er wordt momenteel gezocht naar een betere oplossing, maar die is nog niet gevonden.

Inhoud? We bestellen vijf gerechten: pasta met spinazie en buikspek, linzen met zoete paprika en geitenkaas, kip-kokoscurry, chili sin carne met halloumi, en een hamburger met zoete aardappel en bloemkool.

Lekker? Het linzengerecht steekt er met kop en schouders bovenuit: een verrassende mix van smaken, niet te zwaar en vrij gezond. Ook de chili sin carne met halloumi is heerlijk. De pasta met spinazie en buikspek valt dan weer een tikje tegen. Het spek is duidelijk van goede kwaliteit, maar de pasta is plat en vrij droog door het heropwarmen. De kip-kokoscurry is precies wat je ervan verwacht, maar weet niet te verrassen. Hetzelfde geldt voor de hamburger. Die is - ondanks het opwarmproces - niet droog geworden en het vlees heeft veel smaak. Niets op aan te merken, maar ook niet om van omver te vallen.

Prijs? Je betaalt 49 euro voor drie maaltijden voor twee personen.

Opnieuw bestellen? HNGRY zet sterk in op comfort food, waardoor de menu's in lockdowntijden er week na week erg aanlokkelijk uitzien. Het is niet overdreven duur en belachelijk gemakkelijk. De ideale oplossing voor drukke werkweken, al is het wel een kwestie van selectief zijn in wat je bestelt en niet geschikt voor elke dag.

hngry.be

The Little Green Box

Wat? Biologische, lokale en seizoensgebonden gerechten met een lage CO2-uitstoot. In de geleverde box vind je alles wat je nodig hebt, met uitzondering van de basisproducten zoals olijfolie en azijn.

Bestellen? Dat doe je minimaal vijf dagen op voorhand. The Little Green Box levert in Brussel, Vlaams-Brabant en Wallonië.

Abonnement? Je kan zowel eenmalig bestellen als een abonnement nemen.

Keuze? Wekelijks heb je keuze uit twaalf recepten, waarvan zes vegetarische opties.

Verpakking? De groene filosofie indachtig vind je hier geen millimeter plastic. Alles komt in glazen potjes en een goed isolerende luxebox die je bij je volgende bestelling gewoon weer kan meegeven. Het enige nadeel is dat niets gelabeld is, waardoor ik me soms vergis in de kruiden. Een meer ervaren kok zal dat probleem wellicht niet hebben.

Inhoud? We bestellen vier vegetarische gerechten: halloumi met linzen en gepekelde ui, pompoen en pastinaak met feta, tomatenpasta met prei en blauwe kaas en zoete aardappel met kikkererwten in tomatensaus.

Lekker? Overheerlijk. De recepten zijn afkomstig van foodblogs en weten keer op keer te verbluffen: een explosie aan smaken die ik niet ken, ingrediënten van zeer hoge kwaliteit en combinaties die ik zelf nooit zou kunnen bedenken.

Prijs? 77 euro voor vier gerechten voor twee personen. Daarin zit ook vijf euro leveringskost en een ecologische bijdrage van 3 euro.

Opnieuw bestellen? Zonder enige twijfel. De recepten zijn misschien in het Frans en het kookproces lijkt voor iemand met basic keukenskills soms een lijdensweg, maar het resultaat doet je de inspanning op slag vergeten. Ideaal voor weken waarin je tijd hebt om jezelf te verwennen.

littlegreenbox.be

Mealhero

Wat? Het concept van Mealhero is uniek en op maat gesneden van mensen die altijd druk-druk-druk zijn of niet graag in de keuken staan. De volledig bereide maaltijden komen diepgevroren aan en bij een eerste levering worden ze vergezeld van een slimme stomer. Die weet na het inscannen van het etiket op de maaltijden exact wat hij moet doen en hoe lang het zal duren voor je aan tafel kan.

Bestellen? Doe je via een app die er mooi uitziet en op zich goed werkt, maar op mijn (oudere, ligt het daaraan?) smartphone toch enige frustratie opwekt omdat ik in de laatste fase bepaalde verplicht aan te klikken vakjes niet goed te zien krijg.

Abonnement? Je moet instappen in een 'plan', waarbij je op voorhand het aantal personen, gewenste maaltijden en bezorgingen per maand doorgeeft. Dat plan kan wel flexibel ingevuld worden: je start, stopt en pauzeert wanneer je zelf wil. De stomer moet je apart huren per maand.

Keuze? De app bevat een ruim assortiment aan maaltijden, van vlees over vis tot veggie. De mensen van Mealhero breiden hun aanbod continu uit, onder meer door samenwerkingen met bijvoorbeeld De Vegetarische Slager en Weight Watchers.

Verpakking?Onze twee bestelde maaltijden voor telkens drie personen komen aan in twee kartonnen dozen. Elk compartiment van de maaltijden zit apart verpakt in een plastic bakje. Als je weet dat elk gerecht uit drie onderdelen bestaat en de bakjes gevuld worden met de hoeveelheid voor één persoon, eindig je nadat het 'koken' met heel wat plastic afval. Dat zou evenwel volledig recycleerbaar zijn, aldus Mealhero.

Inhoud?We waren nieuwsgierig naar de samenwerking met de Vegetarische Slager en bestelde een pasta met balletjes in tomatensaus en groenten, en de vegetarische worst met aardappelwedges en wintergroenten.

Lekker? Alles was lekker op smaak gebracht en proefde als vers, al eten wij onze vegetarische worst toch liever gebakken dan gestoomd. Wel mochten we aan de lijve een nadeel ondervinden van de stoomoven. Slimme technologie klinkt altijd goed in theorie, maar in praktijk zijn er regelmatig momenten dat de mens de intelligentere partij blijkt. Dat was niet anders bij de stomer van Mealhero. De twee potjes tomatensaus met balletjes pasten niet mooi naast elkaar in de stomer, waardoor we ze deels op elkaar moest leggen en het deksel niet goed aansloot. Wat er dan gebeurde, was perfect voorspelbaar: heel wat vocht ontsnapte, waardoor het stoomproces niet volledig tot stand kwam en water naast de stomer drupte. Het resultaat nadat het stoomprogramma op zijn einde was gelopen, was niet enkel een natte keuken, maar ook nog bevroren balletjes. De slimmer stomer dacht dat zijn werk erop zat en was niet meer te activeren. Uiteindelijk vonden we op de site wel een manier om via de app wat extra stoomtijd te regelen, maar tegen die tijd stonden de balletjes al lang in een potje op het vuur.

Prijs? Erg afhankelijk van de gekozen formule. Onze foodbox met in totaal zes maaltijden kostte 65 euro. Per maand betaal je daarnaast vijf euro voor de huur van je stomer.

Opnieuw bestellen? Hoewel alles lekker was en het gemak een grote troef was tijdens een stoffige verbouwfase in ons huis, denken we niet dat we dit nog zullen bestellen. De stomer neemt net wat te veel plaats in op ons aanrecht om een permanente plek toebedeeld te krijgen. Daarbij heb je twee ovens nodig vanaf drie personen. Jammer dat bij dit concept, dat nochtans goed zou passen bij de tijdsschema's van menig gezin, niet gedacht werd aan de optie van een grotere stomer.

www.mealhero.me

15gram

Wat? Een erg veelzijdige foodbox, waarin je zowel verrassende wereldkeuken als oerdegelijke Vlaamse klassiekers vindt.

Bestellen? Kan tot donderdagmiddag, levering gebeurt op de daaropvolgende zondag of maandag.

Abonnement? Een flexibel abonnement (dat gepauzeerd en stopgezet kan worden wanneer jij dat wil) is een optie, maar is niet verplicht.

Keuze? Elke week nieuwe gerechten, waarvan vijf met vlees, een met vis en drie vegetarische gerechten. 15gram hanteert handige logo's voor Belgische klassiekers, recepten die snel klaar zijn en 'low carb' gerechten. Leuke extra's: een mee te bestellen soep- en fruitbox.

Verpakking? Twee grote dozen aan mijn deur: een voor de fruit- en soepbox, een andere met daarin alle ingrediënten voor de drie maaltijden, handig in kartonnen bakjes gesorteerd per gerecht.

Inhoud?We bestelden drie gerechten: een bibimbap (Koreaanse schotel) met rijst en spiegeleitjes, een dahl met tomaat, kokosmelk en yoghurt en tenslotte nog orzo met aubergine-tomatensaus en feta.

Lekker? We volgen de instructies nauwgezet op, en dat levert één lekker gerecht op en twee ietwat teleurstellende. De aubergine-tomatensaus die ik zelf maak is bijvoorbeeld veel smaakvoller en ik zou zelf nooit enkel dahl serveren als hoofdmaaltijd - de structuur gaat na een tijdje nogal vervelen. Wij zijn grote eters, maar de porties zijn érg royaal: van de aubergine-tomatensaus vriezen we bijvoorbeeld nog een volwaardige portie voor twee personen in en ook van de dahl heb ik nog genoeg om de rest van de week verzekerd te zijn van lunch.

Prijs? Afhankelijk van de gerechten die je kiest. We betaalden 67,35 euro voor drie gerechten voor drie personen, soeppakket en fruitbox.

Opnieuw bestellen? Nee. We hadden misschien pech met de gekozen vegetarische gerechten, maar heel wat zaken in de recepten - zoals de erg korte bak- en kooktijd van aubergine - maakten me nogal wantrouwig over de andere mogelijkheden.

15gram.be

Ekomenu

Wat? Een klassieke maaltijdbox om zelf te koken, waarbij alle ingrediënten biologisch of duurzaam zijn. Je kunt naast ingrediënten voor je avondmaal ook losse producten in je winkelmandje stoppen of een ingrediënten voor verse soep . De producten worden aangekocht via het korte-ketenprincipe.

Bestellen? Je hebt tijd tot woensdagavond 23.59 uur om te bestellen of wijzigingen door te geven via de website. De boxen worden in Vlaanderen en Brussel op vrijdag of maandag aan huis geleverd. Wij bestelden twee keer een box en kregen die telkens mooi op tijd geleverd. Kennissen kregen hun box tijdens de voorbije maanden soms te laat, omwille van de coronacrisis.

Abonnement? Werkt met een flexibel abonnement met automatische afschrijving van je rekening. Wil je geen boxen van Ekomenu meer ontvangen? Zet het dan tijdig stop. Opzeggen van het lidmaatschap kan altijd tot maandag 23.59 uur via 'Mijn Ekomenu' en via de klantenservice tot 17.30 uur. Je kunt je lidmaatschap op een later tijdstip terug activeren. Wil je gewoon een weekje overslaan? Dan kan je ook pauzeren.

Keuze? Je selecteert je leefstijl, aantal personen en aantal maaltijden. Elke week adviseert Ekomenu alvast recepten die passen bij jouw leefstijl; je kunt deze vervangen of uitbreiden met andere recepten (maar vergeet dat niet op tijd te doen). Je hebt keuze uit tot 22 recepten, waarvan ongeveer de helft vegetarisch en plantaardig. Wij eten vegetarisch (en hebben een aantal allergieën) en hadden genoeg keuze. De allergenen worden ook heel duidelijk aangegeven.

Verpakking? Alle ingrediënten worden per recept in bruine papieren zakken geleverd. Enerzijds is dit handig, omdat alles wat bijeen hoort al in dezelfde zak zit, anderzijds moet je de droge producten en groenten die niet in de koelkast thuishoren er toch best uit verwijderen. De meeste dingen zitten los in de zak, tenzij het niet anders kan: dan zit het in (composteerbaar) plastic of karton. Je kunt kiezen of je de recepten digitaal wilt raadplegen of ze op papier krijgt in je zakken.

Inhoud? Wij kozen voor dal met spinazie, gnocchi met paddenstoelenroomsaus, risotto met peer en champignons en een linzen-bonenschotel. We namen ook een box om zelf soep mee te maken.

Lekker? De maaltijden worden samengesteld door de Belgische chef Frank Fol en diëtisten en zijn lekker en gezond. Soms mocht het net iets meer zijn. Niet qua porties, maar qua 'speciallekes', zoals kruiden. De recepten waren vrij simpel om te volgen.

Prijs? Voor biologische producten van lokale producenten is deze box scherp geprijsd. Wij betaalden 70.82 euro voor een box met 4 vegetarische maaltijden voor 2 personen en een soepbox.

Opnieuw bestellen? Moesten we geen trouwe klant zijn van het Belgische Foodbag, zouden we Ekomenu opnieuw bestellen. De service en prijs zijn erg vergelijkbaar. Het maken van de recepten van Foodbag duurt gemiddeld genomen iets langer dan het bereiden van de recepten van Ekomenu. Maar hoe langer iets pruttelt, hoe lekkerder het vaak wordt.

Ekomenu.be

Foodmaker

Wat? De Vedge Bag van Foodmaker. Wij kozen voor de veggie Vedge Bag in samenwerking met onze collega's van Flair, die we met een kortingscode konden proberen.

Bestellen? Doe je via de website en is erg simpel.

Abonnement? Je bestelt gewoon wanneer je wil, voor wanneer je wil. Het minimumbedrag is 39 euro, de levering gratis.

Keuze? Je kunt kiezen uit vooraf samengestelde boxen of je stelt zelf een box met gerechten samen. Er is voldoende keuze voor vegetariërs en veganisten. Net zoals in de restaurants van Foodmaker komen de groenten in de recepten zoveel mogelijk van het bioveld van Foodmaker of van lokale handelaars. Er zitten geen bewaarmiddelen, smaakversterkers of mayonaise in de gerechten. De producten worden dagelijks vers handgemaakt in de keuken van Foodmaker en worden vervolgens verpakt en nadien aan je deur geleverd.

Verpakking? De Vedge Bag bestaat uit een kartonnen doos, de gerechten zitten in de Foodmakerdoosjes die je ook in de winkel vindt. Dit lijkt in eerste instantie veel afval te bevatten, maar als je optelt hoeveel verpakkingen er vaak rond ingrediënten in de winkel zitten, valt het eigenlijk best mee.

Inhoud? Je hebt keuze uit ontbijtgerechten, salades, wraps of warme gerechten. Persoonlijk vind ik de warme gerechten net iets te weinig om een volwaardig avondmaal te zijn.

Lekker? De gerechten zijn lekker en smaken vers. Natuurlijk is het niet helemaal hetzelfde als zelf koken. Tip: presenteer de gerechten op een bord, niet in de bakjes waarin ze geleverd worden. Ziet er veel smakelijker uit.

Prijs? Normaal gezien kost deze Vedge Bag 65 euro, wij konden hem proberen voor 30 euro. We kregen 3 ontbijten, 3 salades, 2 wraps en 3 warme gerechten. Zelfs als je de volle pot betaalt valt de prijs enorm mee.

Opnieuw bestellen? Aangezien we in de stad wonen en enorm veel aanbod hebben qua verse traiteurs of afhaalrestaurants en Foodmakergerechten ook in de Delhaize kan kopen, zien we onszelf niet snel opnieuw een Vedge Bag bestellen. Misschien kan het nog eens van pas komen in een heel erg drukke periode.

Foodmaker.be

Solid Stash

Wat? Vegan en grotendeels glutenvrije diepvriesmaaltijden bereid met verse seizoensproducten. De groentebereiding wordt geleverd, aan veel gerechten voeg je zelf nog rijst, pasta of een andere koolhydratenbron naar keuze toe. Als je een fancy afwerking wil, haal je die ook best zelf in huis.

Bestellen? Kan tot vrijdag voor een levering de week nadien. Levering aan huis is gratis bij een bestelling boven de 60 euro. Bij een lager bedrag moet je 20 euro leveringskost rekenen. Momenteel levert Solidstash in Brussel, Gent, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Kortrijk en Aalst.

Abonnement? Je bestelt per keer, er is geen abonnementsformule.

Keuze? Momenteel hebben ze zes vaste gerechten, ovenhapjes en salted caramel cookies in de aanbieding. Dit is dus de ideale formule voor mensen die op drukke dagen de gebruikelijke diepvriespizza graag vervangen door een voedzamer alternatief.

Verpakking? De gerechten zitten in een compact plastic zakje. Niet zo goed voor het milieu, wel erg makkelijk in je diepvries te stapelen.

Inhoud? We opteren voor de bolognese, de coconut dhal met zoete aardappel en spinazie, de morrocan butternut squash en de salted caramel cookies.

Lekker? Op dag één dienen de salted caramel cookies als lunch en als avondeten, zo onweerstaanbaar zijn ze. Ook de coconut dhal en de butternut squash weten aangenaam te verrassen qua smaak. Enkel de spaghettisaus is een tikje te droog en mist pit.

Prijs? 9,90 euro per persoon per portie.

Opnieuw bestellen? Zonder enige twijfel. Zelfs in lockdowntijden lijkt koken soms een opgave. Deze maaltijden geven je het gevoel dat je toch iets huisbereid naar binnen speelt en zijn goedkoper en - vermoedelijk - gezonder dan Deliveroo.

solidstash.com

Efarmz

Wat? Bio, lokale en seizoensgebonden gerechten. De box levert alles wat je nodig hebt, met uitzondering van basisproducten zoals peper, zout, olijfolie etc. De meer exotische kruiden zitten er wel bij.

Bestellen? Efarmz levert van maandag tot vrijdag in Brussel en Wallonië. Dit is een Franstalige organisatie, dus ook de recepten komen volledig in het Frans.

Abonnement? Eenmalige bestellingen zijn mogelijk, net zoals een abonnementsformule. Het leuke aan deze box is dat je ervoor kan kiezen om naast je hoofdmaaltijden ook nog losse ingrediënten aan de box toe te voegen. Denk aan ontbijt of drankjes.

Keuze? Je hebt wekelijks keuze uit tien verschillende gerechten, die opgedeeld zijn in verschillende categorieën: familie, vrienden of veggie.

Verpakking? Het merendeel van de benodigdheden komt in glazen potjes, maar kruiden en granen zitten wel in plastic verpakt.

Inhoud? Een gierstburger met basilicumsaus, fusilli met pesto en broccoli en chili sin carne met halloumi.

Lekker? Je proeft dat de ingrediënten biologisch zijn en dat er over de recepten goed is nagedacht. Dat betekent ook dat ze niet in één-twee-drie klaar zijn: per gerecht ben je al snel dertig tot veertig minuten in de weer. En ik bezit bijvoorbeeld geen mixer, waardoor mijn pesto van broccoli niet helemaal uitdraait zoals bedoeld. De chili is overheerlijk, al speel ik wel vals en voeg ik er zelf zure room aan toe. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik de gierstburger helemaal tot het laatste moment uitstel omdat de bereiding zo'n opgave lijkt. Zodra ik mijn creatie proef, vergeet ik op slag het gesukkel dat ervoor nodig was.

Prijs?We betalen 46,3 euro voor drie gerechten voor twee personen.

Opnieuw bestellen? De recepten en de ingrediënten van deze box zijn absoluut een aanrader. We werden keer op keer verrast en onze kookkunsten zijn erop vooruit gegaan. Toch zijn we niet meteen geneigd om dit wekelijks te bestellen. Ons culinair Frans staat op een laag pitje en we hebben niet elke dag de moed heb om dertig tot veertig minuten te koken.

efarmz.fr

