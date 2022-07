Uitgekookt: is koolhydraatarm koken iets voor jou?

Een zomer lang test de redactie van Knack Weekend recent verschenen kookboeken uit. Deze week: Low Carb, Lekker & Snel van Julie Van den Kerchove, een boek voor wie een koolhydraatarme levensstijl wil.

In het kort

De ondertitel ‘Koolhydraatarme recepten voor meer energie en een gezond natuurlijk gewicht’ vat de invalshoek van dit boek helemaal samen. Naast 60 simpele recepten deelt foodauteur Julie ook haar ‘Food Freedom Methode’, voor wie los wil breken van diëten en emotioneel eten, zijn of haar metabolisme wil herstellen, of energie wil verhogen.

Uitgetest

Dit boek is het vervolg op eerder verschenen bestsellers van Julie Van den Kerchove, waaronder Het Keto Plan en Keto in 15 Minuten. Naast iemand die graag gezond leeft, is Julie ook het gezicht achter de populaire blog Julie’s Lifestyle en Instagramaccount @julieslifestyleofficial. In dit boek legt ze uit hoe je na een keto-dieet evolueert naar een flexibele lowcarb-levensstijl met meer ruimte voor trage koolhydraten, gezonde vetten (avocado’s, olijven, ei, vis…) en zoveel mogelijk verse ingrediënten – dat laatste sluit trouwens mooi aan bij ons dossier over wat bewerkte fabrieksvoeding met je lichaam doet.

Maar een keto-kuur of mijn gewicht zijn eigenlijk niet de reden waarom ik dit boek wil uittesten. Ik ben vooral getriggerd door deze beloftes op de achterflap: gezond en vers koken, op een snelle en eenvoudige manier, inclusief kindvriendelijke comfortfoods. Want nadat corona mijn gezin twee weken lang platlegde, wil ik iedereen weer op kracht brengen voor de rest van de zomer. En dus ben ik op zoek naar lekker krachtvoer.

Dat betekent, met een kleuter van drie in huis, dat ik voor een eerste geslaagde maaltijd op zoek ga naar een gerecht met balletjes. Gezonde balletjes, dat wel, van biokippengehakt, wat magerder is dan varkens- of gemengd gehakt. Op p. 110 vind ik: soep van geroosterde tomaat met balletjes. Bingo! Het is een voorgerecht, maar ik besluit het als hoofdgerecht te maken, aangevuld met zuurdesembrood (ook lowcarb varianten voor brood staan in het boek).

Geroosterde tomatensoep met kippenballetjes © (c) EL

Elk gerecht in dit boek vertrekt vanuit de groenten en voor deze soep gaan die eerst twintig minuten de oven in, voor ze gemixt worden. Ik halveer een kilo tomaten, snij selder, wortels en ui in stukken, en terwijl alles op een ovenplaat ligt, meng ik de ingrediënten voor de kippenballetjes, waaronder amandelmeel (het boek bevat ook een recept voor vegan balletjes). Gaat vlot, tot het draaien van de balletjes zelf. Kippengehakt, gemengd met ei, levert een eerder lopende materie op die zich niet tot stevige, kleine balletjes laat draaien. Ook de warmte van mijn handen doet het vlees verslappen. Dan maar grote ballen, die ik met twee lepels tot kleinere versies boetseer eens ze in de pan al licht gebakken en steviger zijn.

Door de tomaten te roosteren, proeft de soep intens en zacht. Geroosterde pijnboompitten, basilicum en courgettenoedels geven het geheel een bijt en extra smaak. En, eerlijk waar: na een week corona is ook mijn maag niet helemaal in orde, maar na deze soep voel ik mijn lijf eindelijk terug aansterken.

Dan volgt een korte hittegolf in ons land, met temperaturen rond de veertig graden. Niet het moment voor baanbrekende recepten, dus ga ik de dag nadien voor zowat de allersimpelste lunch uit het boek: komkommersalade met gerookte zalm en yoghurtsaus (p. 130), een gerecht dat precies proeft zoals je het verwacht en ook past bij Julies pleidooi om je maaltijden eenvoudig te houden, met een vijftal ingrediënten (zeker wie een gevoelige spijsvertering heeft en snel last van een opgeblazen gevoel).

Komkommersalade met yoghurtdressing © (c) EL

Toegegeven: dit is niet echt een maaltijd waar je een kookboek voor nodig hebt. Hooguit voor de dressing, gemaakt van vegan kokosyoghurt met citroen en mosterd (die de salade een romige, zoete toets geeft). Maar het boek gaat dan ook over simpele gerechten en wie het echt gebruikt na een dieet en bezig is met hoeveel vetten, koolhydraten, eiwitten of calorieën hij nuttigt, vindt dit soort info wel bij elk gerecht uit het boek.

Meer zelfs, naast een kookboek met recepten is dit eigenlijk ook een studieboek, met achtergrondinfo over waarom vezels helpen voor een platte buik, waarom koolhydraten een slechte reputatie hebben of het nut van intermittent fasting, aangevuld met praktische tips en een tweewekenmenu om suikers en koolhydraten fel te minderen in je voedingskeuzes.

Maaltijdsoep voor de ziel © (c) EL

Als laatste testgerecht ga ik voor een maaltijdsoep (p. 180), die ook lauw perfect smaakt met deze zomerse temperaturen. Julie noemt het een lekkere bouillonsoep, met fijngesneden groenten (wortel, selder, prei, courgette, erwten, niet gemixt) en gegrilde kip. Maar ik zou het durven verkopen als voedsel voor de ziel. Na twee happen begrijp ik weer waarom ze zeggen dat je zieke medemensen een kom kippensoep moet brengen. Ik vertel mijn tafelgenoten niets over spijsverteringszuren of kwaliteitsvolle eiwitten wanneer ik hun soepkommen vul, maar ik zie het aan hun tevreden gezichten: dit goedje is heilzaam, voor de darmflora én de sfeer aan tafel.

Low Carb, Lekker & Snel, Julie Van den Kerchove, 26,99 euro, verschenen bij Lannoo.