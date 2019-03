Gert De Mangeleer gooit nieuw concept na één week om: 'Ondernemen doe je met vallen en opstaan'

Chef-kok Gert De Mangeleer en zijn sommelier-zakenpartner Joachim Boudens, bekend van het vorig jaar gesloten Hertog Jan, gooien het over een andere boeg met hun nieuwe zaak L.E.S.S.: 'Ik ben niet te trots om toe te geven dat ik een foute inschatting heb gemaakt.'

Op 11 maart, een kleine drie maanden na de sluiting van hun paradepaardje Hertog Jan, verwelkomden chef-kok Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens de eerste gasten in hun nieuwe zaak L.E.S.S. by Hertog Jan*** in Brugge. Het duo wilde hun gasten van het ontbijt tot het diner verbazen met smaken van over de hele wereld, een idee dat in het culinaire milieu lovend werd ontvangen.

Maar na één week hebben de twee het concept omgegooid, melden ze op de Facebookpagina van het restaurant. 'Met spijt in het hart hebben wij, met onmiddellijke ingang, beslist onze ontbijt- en namiddagservice voorlopig niet langer aan te bieden', klinkt het. 'Door het overdonderend succes van de opening moeten wij eerlijk toegeven deze onderdelen van onze nieuwe Less [sic] zwaar te hebben onderschat.' Gasten die al geboekt hadden voor een ontbijt, werden verwittigd en krijgen een glas champagne als ze alsnog naar L.E.S.S. afzakken.

In Het Laatste Nieuws geeft De Mangeleer meer uitleg: 'Eigenlijk heb ik het al gevoeld op dag één. Ik had het verkeerd ingeschat. Van 8 uur 's morgens tot middernacht tussen de klanten: dat is gewoon té.' De Mangeleer merkte naar eigen zeggen welke druk het nieuwe systeem legde op zijn zestienkoppige team. 'Als vader van vier kinderen ben ik daar gevoelig voor.'

'Ik ben niet te trots om toe te geven dat ik een foute inschatting heb gemaakt', besluit De Mangeleer. 'Het hoort, vind ik, bij ondernemen. Dat doe je met vallen en opstaan.'