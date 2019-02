Gentse start-up lanceert grootste brouwerij van Gent

Beerselect is opgericht in 2016 en ondersteunt verschillende lokale brouwers op vlak van verkoop en marketing. Ze merken dat veel kleine brouwers de vraag naar hun product niet kunnen volgen. Daarom willen ze nu een brouwerij bouwen om ook de productie te stimuleren.Voor dit project haalden ze 900.000 euro op bij Belfius, PMV en tien andere investeerders.

Met dit geld wil Beerselect ambachtelijke bierbrouwers helpen om in een professionele omgeving de omvang van hun product te vergroten. En dit onder het toeziend oog van een brouwmeester. Ze verkleinen hiermee de risico's voor de lokale brouwers. 'Wij willen die brouwers zoveel mogelijk ontlasten. Stel dat iemand een bestelling van 6.000 liter krijgt, dan moeten die dat voorfinancieren. Niet iedereen heeft die middelen of wil dat risico nemen,' licht mede-oprichter van Beerselect Wout Meuleman toe.

Extra zuurstof

'Het is de bedoeling dat mensen bij ons komen met hun recept om op grotere schaal te produceren,' verklaart Meuleman. Daarnaast wil BeerSelectde kleine brouwers de ruimte geven om te innoveren en te experimenteren.

'België heeft een rijke biercultuur, maar we worden in het buitenland voorbijgestoken. We zijn van mening dat we de kleintjes moeten helpen als we zuurstof in die cultuur willen pompen. Die durven andere dingen te doen zonder aan het commerciële luik te denken,' aldus Meuleman. Bierbrouwers krijgen royalty's voor hun recept - dat ook volledig hun eigendom blijft - en moeten niets betalen aan BeerSelect.

Ambachtelijk karakter

Niet iedereen kan zijn bier produceren bij de start-up. BeerSelect probeert eerst grondig het bier te screenen. 'Wij zijn met drie gediplomeerde biersommeliers. Mensen kunnen bij ons op gesprek komen, dan proeven wij het bier en kijken wij naar de mogelijkheden,' zegt Meuleman. BeerSelect kijkt er ook op toe dat het ambachtelijk karakter van het bier behouden wordt. 'Als je rijk wil worden met je bier, moet je niet bij ons zijn. Want als je vanuit dat standpunt bier brouwt, eindig je met een commercieel toegankelijk biertje zoals er al duizenden zijn,' aldus Meuleman.

Waar de brouwerij komt, is nog niet helemaal duidelijk, maar de oprichters van BeerSelect hopen wel in Gent te blijven. 'Wij zijn studentenondernemers en de stad Gent heeft ons hard gesteund. Daarom willen we graag in of rond de stad blijven,' zegt Wout. BeerSelect ambieert om deze zomer volledig operationeel te zijn.