Vijf jaar geleden lanceerden Stad Gent en Test Aankoop het initiatief 'Restorestje'. Om voedselverspilling tegen te gaan, moedigen ze aan om de restjes op restaurant mee naar huis te nemen en later verder op te peuzelen.

Het Restorestje, de Vlaamse variant van de 'doggy bag', is een initiatief om restaurants en burgers aan te moedigen om geen eetbaar voedsel in de vuilnisbak te gooien. De voorbije vijf jaar sprongen al meer dan 170 restaurants op de kar. Je kunt de deelnemende zaken herkennen aan een raamsticker. Gentse restauranthouders die willen deelnemen, kunnen de doosjes gratis afhalen in de Stadswinkel nadat ze zich geregistreerd hebben bij de Dienst Milieu en Klimaat. Gebruikte dozen mogen meegegeven worden met de GFT-ophaling van IVAGO.

'Dankzij het Restorestje kan de consument tot het laatste restje genieten van de maaltijd en zijn er minder afvalkosten voor de horeca. Dat intussen al zo veel restjes werden verdeeld en al meer dan 170 restaurants meedoen, bewijst het succes van het Restorestje,' klinkt het bij Tine Heyse, de Gentse schepen van Milieu. Gemiddeld worden 36 restjes meegenomen per dag, goed voor 13.000 Restorestjes per jaar. Na vijf jaar staat de teller dus al op 65.000 geredde restjes.

Economische en ecologische schade

Op deze manier is het Restorestje een simpele oplossing voor een groot probleem. Jaarlijks gooit de Belg immers tussen de 15 en de 23 kilogram eten weg per persoon. 'Volgens de Food and Agriculture Organization (FAO) wordt niet minder dan één derde van de mondiale voedselproductie weggegooid. Dit komt neer op een verspilling van 555 miljard euro per jaar zonder de enorme ecologische schade mee te rekenen,' licht Simon November van Test Aankoop toe.

Duurzame initiatieven

Naast het Restorestje zet Stad Gent zich ook op andere manieren in om zijn voedselstrategie te verduurzamen. Onder de naam Gent en Garde zet de stad in op lekkere, lokale en duurzame voeding doorheen de volledige voedselketen. Hiermee won Gent als eerste Belgische stad het afgelopen jaar een Global Climate Action Award van de Verenigde Naties. Bovendien was de stad de grote winnaar op de Belgian Vegan Awards met maar liefst vijf prijzen voor Gentse zaken.

