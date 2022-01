De organisatie BE Vegan vzw reikt voor de zevende keer Vegan Awards uit aan vegan merken, ondernemers en bedrijven die het afgelopen jaar in het oog sprongen met hun vegan aanbod. De kanshebbers zijn bekend, dus nu is het aan de fans om te stemmen.

Op dinsdag 18 januari reikt de Belgische vereniging BE Vegan vzw haar Belgian Vegan Awards uit. De organisatie zet daarmee ondernemers in de kijker die het afgelopen jaar uitblonken met innovatieve producten, uitmuntende vegan gerechten of gebak en het meest inspirerende vegan kookboek.

Onder de genomineerden zijn zowel gevestigde waarden als start-ups te vinden. En naast internationale spelers staan er ook heel wat lokale adressen, ondernemers en merken op de lijst. Op de website van BE Vegan kan je nog tot 12 januari stemmen op je favoriete vegan adresjes en merken. De publieksstemmen en voor het eerst ook de stemmen van een deskundige vakjury zullen uiteindelijk bepalen welke geluksvogels de prijzen in ontvangst mogen nemen.

De volledige lijst van de categorieën en genomineerden vind je in het stemformulier op de website van BE Vegan. Er kan nog gestemd worden tot 12 januari. De winnaars zullen bekend gemaakt worden via de Instagram- en Facebookpagina van BE Vegan op dinsdag 18 januari.

