Met respect voor de geschiedenis van het iconische Japanse restaurant nemen dochters Fiona en Hanna de fakkel over.

Izumi is een huis van vertrouwen dat intussen al veertig jaar bestaat. Het Japanse restaurant op het Antwerpse Zuid werd in 1978 opgericht door Ed Balke. Gedreven door een passie voor natuurlijke voeding reisde de Amsterdammer naar Japan, en bleef er enkele jaren wonen. Nadien opende hij een eigen ...

Izumi is een huis van vertrouwen dat intussen al veertig jaar bestaat. Het Japanse restaurant op het Antwerpse Zuid werd in 1978 opgericht door Ed Balke. Gedreven door een passie voor natuurlijke voeding reisde de Amsterdammer naar Japan, en bleef er enkele jaren wonen. Nadien opende hij een eigen restaurant in Antwerpen. Het respect voor de verfijning van de Japanse cultuur en zijn voorliefde voor puurheid en gezondheid kwamen er samen. Sinds kort staat hij niet meer zelf achter de sushi- en sashimitoog. Er is een nieuwe wind door Izumi gaan waaien. Met respect voor de geschiedenis van het iconische restaurant nemen dochters Fiona en Hanna Balke de fakkel over. Twee nieuwe Japanse chefs versterken het team en tillen het eten naar een nieuw niveau. Yoshiki Sasano is een chef uit Nagoya. Hij brengt een creatieve keuken met gerechten als zwarte kabeljauw gemarineerd in witte miso, zalm gerookt op sakura (bloesemhout) of licht gefrituurde huisgemaakte tofoe. Shuichi Ishige is een ervaren sushichef uit Tokio. Opvallend zijn de 'bereide sushi's', op smaak gebracht door de vis licht te marineren of te grillen. De smaken zijn zo doordacht dat je de sushi puur proeft: sojasaus wordt hierbij overbodig. Met een vereenvoudigde kaart, aangevuld met seizoenssuggesties, een groeiend aanbod verrassende sake en nog altijd een groot hart voor kraakverse topproducten brengt Izumi het beste van twee generaties samen.