Gemalen en gepelde hennep uit de handel gehaald

In België is het verboden producten op basis van hennepzaad te verkopen. Gemalen en gepelde hennep wordt daarom uit de rekken gehaald.

Biofresh Belgium haalt, in overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), gemalen en gepelde hennep uit de handel. Het product wordt ook teruggeroepen van bij de consument. De verkoop van hennepzaad en producten op basis van hennepzaad is namelijk verboden in ons land. Het verbod is van toepassing voor alle variëteiten van Cannabis sativa en dus ook voor hennepsoorten die minder dan 0,2% THC bevatten.

Er zijn wel uitzonderingen op het verbod, waarbij toestemming tot verkoop verkregen kan worden worden. Dit aan de hand van een toxicologisch en analytisch dossier dat aantoont dat het product de toxische eigenschappen of stoffen van de plant, waaruit de plantenbereidingen bekomen zijn, niet meer bevatten.

De producten die uit de rekken worden gehaald, zijn gemalen hennep “Hemp milled whole seed – Original”, gemalen hennep met lijnzaad en chia “Hemp Milled whole seed with flax & chia seeds” en gepelde hennep van het merk Linwoods. Het product werd onder meer te koop aangeboden in de Origin’O-winkels.

Consumenten die deze producten hebben gekocht, worden gevraagd ze niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt waar ze zullen worden terugbetaald. (Belga/LP)