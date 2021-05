Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Natalie Vanderick was nooit een ontbijtpersoon, tot ze in New York een portie versgebakken granola voorgeschoteld kreeg. 'Bij ontbijtgranen dacht ik altijd aan muffe zakken muesli die al jaren in de kast liggen. De kruidige, lichtjes zoete, krokant gebakken havermout en noten die ik kreeg voorgeschoteld hadden hier niets mee te maken. Het gaf me hetzelfde gelukzalige gevoel als een versgebakken croissant.' En hoewel Natalie met een opleiding tot architect en een job als opleidingshoofd niet voorbestemd leek om culinair ondernemer te worden, besloot ze na een paar jaar haar huisgemaakte granola niet meer alleen uit te delen aan vrienden en familie. 'Ik kon terecht in het atelier van Les Tartes de Françoise, zodat ik grote ladingen kon bakken. Zij werden ook mijn eerste klant. Hun bestelling startte met één zakje en groeide al snel tot één pallet.' (lacht)Vandaag, zes jaar later, heeft haar merk I Just Love Breakfast onderdak gevonden bij sociale werkplaats Flexpack, waar mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ervaring kunnen opdoen. Alles gebeurt er in huis, van het bakken tot verpakken. 'Ik ben ondernemer geworden om alles op mijn eigen manier te kunnen doen', lacht Natalie. 'Compromissen sluiten doe ik niet. Zo is er net een nieuwe granolamix uit met mango en aardbei: dit recept lag al twee jaar op het schap omdat ik geen mango's vond die ik lekker genoeg vond. Dus heb ik gewacht tot de perfecte gedroogde mango zich aandiende. De nieuwe smaken komen niet op een vast ritme: dat zou mijn creativiteit blokkeren. We lanceren ze als wij er een goed gevoel bij hebben.' De granola van I Just Love Breakfast onderscheidt zich door de grote hoeveelheid noten, pitten en zaden. 'Haver is het goedkoopste ingrediënt in granola. Het is dus rendabel om je zakjes zoveel mogelijk met havervlokken te vullen. Wij zorgen dat er altijd minder dan vijftig procent haver in onze mix zit. Het zijn de noten, pitten en zaden die zorgen voor de smaak. De extra toevoegingen zoals gedroogd fruit en noten worden ook niet fijngehakt: ik hou ervan om te zien wat er in mijn eten zit.' Daarnaast houdt Natalie ook de temperatuur van de oven nauwgezet in de gaten. 'De meeste granola wordt op te hoge temperatuur gebakken', aldus Natalie. 'Ik merk dat ook in recepten om zelf granola te maken. Op die manier krijg je donkere en zelfs bittere smaken. Met onze bakmethode proef je nog de smaken van elk stukje.' De smaken die nu in het aanbod zitten zijn pecan en amandel, chocolade, cashew en banaan en mango met aardbei. 'Vergis je niet: ik eet ook graag brood', lacht Natalie. 'Een baguette met verse boter: goddelijk. Maar 's ochtends vind ik dat te zwaar, dan ga ik voor een granola met wat yoghurt of een fruitsmoothie waarover ik wat granola sprenkel. Zo begin ik mijn dag alsof ik in New York ben.'