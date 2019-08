Om de klimaatopwarming mee tegen te helpen gaan, zal het Goldsmiths Collega van de University of London geen rundvleesproducten meer verkopen in haar studentenrestaurants en -cafés. 'Als de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen, mogen dat niet slechts lege woorden zijn', zegt de nieuwe rector.

We bevinden ons op een 'beslissend moment in de wereldgeschiedenis'. Net als andere organisaties zal de universiteit actie ondernemen om de CO2-uitstoot te beperken. Het Britse parlement had in mei, na hevig protest van milieu-activisten, de klimaatnoodtoestand uitgeroepen.

Het bannen van rundvlees is niet de enige maatregel die de universiteit neemt. Vanaf september betalen studenten en universiteitspersoneel tien pence (elf eurocent) op waterflessen en wegwerpbekers uit plastic. De inkomsten zullen rechtstreeks vloeien naar groene initiatieven van studenten. Ook zal de universiteit meer zonnecollectoren installeren op de campus in het zuidoosten van de Britse hoofdstad en investeren in de aanleg van volkstuintjes.