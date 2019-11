Wat we onthouden van de editie van 2020: Michelin laat zich vooral niet onder druk zetten.

De lijst met sterrenzaken is, tot grote onvrede van heel wat liefhebbers van de Belgische gastronomie, in tijden niet zo mager geweest. Na het sluiten van Hertog Jan vorig jaar bleef er nog maar één driesterrenzaak overeind in België: Peter Goossens' Hof van Cleve. Dé hamvraag voor de bekendmaking van de nieuwe gids was dan ook of het Kruishoutemse instituut dit jaar gezelschap zou krijgen, bijvoorbeeld van The Jane of Bon Bon.

Voor we daar antwoord op krijgen, komt er nog voor de ceremonie goed en wel begonnen is een mededeling van chef Michaël Vrijmoed. De sterrenzaak die hij uitbouwde in Gent, gaat immers verhuizen. 'We hebben al lang gezegd dat we dat zouden doen, en nu is het zover. Vanaf de zomer volgend jaar doen we verder... in Kaapstad.' Nog voor er iets bekend is over de inhoud van de gids, betekent dat dus dat ons land in 2020 opnieuw zeker twee sterren verliest. We wisten we bovendien ook al dat d'Oude Pastorie zijn ster zou verliezen en dat we door een sluiting eind dit jaar de twee sterren van Bartholomeus kwijt zouden zijn. En zo begint de show hoe hij ook zal eindigen: met een anticlimax.

Nog een opwarmertje voor de show echt losbarst: San Pellegrino, het watermerk dat zichzelf profileert als hét water van de gastronomie, mag de spits van de prijzenpot afbijten met de Young Chef Award. Het merk doet een oproep naar jonge chefs om hun persoonlijkheid te laten zien en bekroont meteen een duo dat dat met verve doet: de prijs voor jong talent gaat naar Jean Vrijdaghs en Sébastien Hankard van Le Gastronome in Paliseul. Onthoud die naam even.

Eerste sterren

Tijd voor waar het om draait: de eerste sterren worden uitgereikt. De eerste nieuwe ster gaat richting La Canne en ville in Brussel. Daarna volgen adressen die de afgelopen tijd ook bij onze recensenten in de smaak vielen: L.E.S.S. in Brugge, Essenciel in Leuven en Ogst in Hasselt. Dat laatste restaurant viert vandaag dubbel, want het mocht ook al vijf kaarsjes uitblazen deze ochtend. En kijk, de Young Chefs van het jaar mogen het podium nog eens op, want ook Le Gastronome rijft zijn eerste ster binnen.

Ook Gent bouwt verder aan zijn sterrenhemel, met een eerste voor Souvenir. De hoogzwangere partner van chef Vilhjalmur Sigurdarson mag mee het podium op, maar we krijgen geen Michelin-primeur: de baby waar we nu al jaloers op zijn, blijft braaf waar ie zit. Het bedankingswoord van Ijslander Sigurdarson geven we je graag mee: 'Ik weet niet of iedereen die hier leeft, ten volle beseft hoe goed we het hier hebben. Deel uitmaken van de ongelofelijke cultuur hier, is een privilege. Er verandert veel en sommige zaken zijn dan wel fragiel, maar we mogen ons zeker realiseren hoe goed het hier is.'

Andere eerste sterren gaan naar Sir Kwinten, waar maaltijden en wijn uitermate in balans zijn. Na al verschillende eervolle vermeldingen voor sommelier Yanick Dehandschutter en talloze prijzen als jonge chef betreedt chef Glenn Verhasselt nu ook het Michelin-imperium.

Verder richting de top

De prijs voor de chef die het meest onder indruk is wanneer zijn naam weergalmt tijdens de uitreiking, gaat naar Jan Tournier, die met zijn Lommelse zaak Cuchara een tweede ster binnenrijft. Zijn tip voor andere chefs? Regelmatig in je eigen zaak gaan eten en ze proeven alsof je een gast was. 'Ik plan dat nog meer te doen, maar het zal wel druk worden.'

Voordat de restaurants met drie sterren bekend gemaakt worden, benadrukt de ceo van Michelin dat niet alleen nieuwe sterren binnenrijven een kunst is, ook het behouden ervan is niet evident. Daarom vraagt hij dan ook applaus voor chef Peter Goossens van Hof van Cleve, die voor het vijftiende jaar op rij de meest prestigieuze koksschort mag aantrekken. 'Michelin zegt het heel duidelijk; die ster is van hen en de inspecteurs zetten hem voor je naam wanneer wij dat willen. Toch is het belangrijk dat je niet werkt voor Michelin, maar voor je klanten.'

Sterren inleveren

Wie hoopte op meer sterren voor Belgische chefs, blijft beteuterd achter. Slechts één zaak weet het te schoppen tot twee sterrenrestaurant en het blijft eenzaam aan de top. Meer zelfs: opnieuw daalt het aantal sterrenzaken in België. De Michelingids vermeldde er in 2018 nog 144 en in 2019 nog 139, maar voor de editie van 2020 is er slechts plaats voor 125 restaurants. Ondanks het opklimmen van Cuchara raken drie restaurants hun tweede ster kwijt. Dat zijn naast het aangekondigde verlies voor Bartholomeus ook nog La Villa in the Sky en Mosconi.

Vooral bij de zaken met een ster zijn er echter veel verliezen te betreuren. Vorig jaar telden we er nog 113, dit jaar 109. In dat getal zijn de zeven nieuwe sterrenzaken en de twee zaken die hun tweede ster verloren bij inbegrepen. Dat betekent dat er nog eens twaalf zaken minder vernoemd worden.