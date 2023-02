Geconcentreerd en krachtig: wijnen uit Ribera del Duero getest en goedgekeurd

Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: Ribera del Duero.

Extreem

Koude winters en warme zomers, koude nachten en warme dagen: deze extreme omstandigheden zorgen ervoor dat in de Spaanse Ribera del Duero topwijnen gemaakt kunnen worden. Tegelijk zijn ze niet bestemd voor gevoelige zielen, want deze wijnen zijn geconcentreerd en krachtig, en hebben vaak minstens enkele jaren rijping nodig alvorens zich helemaal te ontplooien.

Van arm naar rijk

In het begin van de jaren 80 was Ribera del Duero een onbekende wijnstreek. Er werden wel wijndruiven geteeld, maar alleen voor de verkoop aan wijnbedrijven in andere regio’s. De arme bevolking kon er amper van leven en kweekte dan ook graan en suikerbieten. Vandaag telt Ribera del Duero ruim 300 prestigieuze domeinen met wijnen die wereldwijd verkocht worden tegen hoge prijzen. Wij hebben echter wijnen geselecteerd die onder de kaap van 25 euro blijven.

Trots

De trots van de streek is de tempranillo-druif, hier vaak tinto fino genoemd. Soms wordt ze gemengd met druiven als cabernet sauvignon, bekend van Bordeaux. Ribera del Duero is overwegend een streek van rode wijn, al wordt er in beperkte mate ook witte wijn gemaakt.

Van roble naar reserva

Op wijnflessen zie je vaak de termen ‘roble’, ‘crianza’, ‘reserva’ en ‘gran reserva’. Die duiden in stijgende volgorde op de tijd die een wijn in een houten vat en op fles heeft gerijpt alvorens op de markt te komen.

Keuken en kelder

Wijnen van Ribera del Duero gaan samen met stevige winterse gerechten en stoofschotels met rund- en varkensvlees en wild, maar ook met een barbecue. Ze winnen aan diepgang door meerdere jaren flesrijping. De beste exemplaren kunnen een bewaartijd van twintig tot dertig jaar aan.

Geproefd en gekeurd: Ribera del Duero

1. Abadía de Acón, vanaf 10,45 euro, magnuswijnen.be

Prima introductie tot de wijnstreek voor een scherpe prijs: vol, krachtig en kruidig, met impressies van rijp zwart fruit, gemaakt door een familiale bodega.

2. Hercal ‘Bocca’, vanaf 12,95 euro, wijnhuisvandenbulcke.be

Familiedomein dat vroeger druiven kweekte voor toppers als Vega Sicilia, Pesquera en Pingus, maar nu biodynamische wijnen maakt: vol, elegant en evenwichtig.

3. Hacienda Solano, vanaf 17,12 euro, labuenavida.be

Klein domein dat heel traditioneel en biologisch werkt met alleen oude wijnstokken; een voorbeeld van hoe Ribera del Duero krachtig en toch verfijnd kan zijn.

Samenwerking tussen driesterrenchef Martin Berasategui en de familie Belasco, al sinds 1580 in de wijnbouw. Verrassend fijn en elegant.