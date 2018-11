Gault & Millau kiest beste Grote Keukens

Grootkeukens bereiden dagelijks maaltijden voor honderdduizenden en heel diverse klanten, vaak zeven op zeven en met beperkte middelen. Extra moeilijk wordt het wanneer die klanten bijvoorbeeld zorgbehoevende patiënten zijn waarvoor strikte voedingsvoorschriften gelden, of kieskeurige kinderen in een school. Hoewel er nog verschillende uitdagingen zijn, beweegt er wel wat in die keukens. Voor die inspanning mogen ze wel eens op een podium gezet worden, vindt Gault & Millau.

Er werden verschillende winnaars aangeduid in vijf categorieën. De aspecten die beoordeeld werden, waren: relatie met de klant, maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie en originaliteit, gezondheid en afvalbeheer.

Bezoekjes aan Bruneau

Een van de winnaars in de Relatie met de Klant-award was Résidence Christalain in Jette. Klanten van dit woonzorgcentrum kunnen terecht in drie restaurants waar ze uit twee menu's of à la carte kunnen kiezen. De chef begroet na het diner alle klanten voor feedback die nadien door de directie bekend gemaakt wordt. Samen met de klanten organiseert hij speciale feestmenu's en zelfs gastronomische uitstapjes naar bijvoorbeeld toprestaurant Bruneau.

Het Centre Hospitalier Régional de Huy kreeg dan weer een Innovatie- en Originaliteitsaward voor haar internationale keuken. Elke maand stelt daar een medewerker volgens het land van zijn of haar afkomst een maaltijd samen. Met medewerkers uit ongeveer tien landen zorgt dat steeds voor nieuwe ideeën en een wisselende sfeer, want ook het restaurant zelf krijgt dan een internationaal tintje.

In het totaal werden veertien grote keukens opgenomen in de Gault&Millau Grote Keuken/Grande Cuisine Magazine van november 2018.