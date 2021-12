Voor een digitaal publiek van duizenden restaurateurs, journalisten en partners stelden Marc Declerck en presentatrice Virginie Claes de negentiende editie van de Belgische Gault&Millau Gids voor. Het afgelopen jaar werden de anonieme inspecteurs van de gids aangenaam verrast door de veerkracht van de restaurateurs en de kwaliteit in het bord. Dit resulteerde in 135 nieuwe adressen en maar liefst 122 stijgers.

De titel van Chef van het Jaar 2022 gaat dit jaar naar Thierry Theys van Nuance in Duffel. 'Met zijn zin voor nuances - what's in a name - contrasten uitgewerkt in evenwichtig gedoseerde details en scherp getekende bordspiegels, bereikte deze chef in 2021 nieuwe hoogtes. Zijn keuken heeft een signatuur die het hele traject van aperitiefhapjes tot zoets bij de koffie karakteriseert en daardoor de gasten verwent met tal van leuke vondsten vol zintuiglijke prikkels.' aldus de redactie. 'Geen enkel detail ontbreekt: van het luxueuze interieur tot de brood- en boterselectie', zo bevestigt ook CEO Marc Declerck.

Tot Jonge Chefs van het Jaar werden dit jaar bekroond: Martin Volkaerts (L'Amandier - Genval) voor Wallonië, Martijn Defauw (Rebelle - Kortrijk) voor Vlaanderen en François-Xavier Lambory (Stirwen - Brussel) voor het Brussels Gewest.

De hoogste nieuwkomer voor Vlaanderen is Hertog Jan in Antwerpen met een score van 18/20. Voor Wallonië zijn er twee hoogste nieuwkomers: Toma in Luik en Le Grand Verre in Durbuy, beide met een score van 16/20. De hoogste nieuwkomer in Brussel is La Villa Lorraine by Yves Mattagne met een score van 16.5/20. Stijgers aan de top dit jaar zijn Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken) en Vrijmoed (Gent) met 17.5/20, Sel Gris (Knokke-Heist)met 17/20, Altermezzo (Tongeren), Colette - De Vijvers (Averbode), Dôme (Antwerpen) en Sir Kwinten (Lennik) met 16.5/20, en L'Envie (Zwevegem) met 16/20.

De Jaarlijkse thematische Laureaten

Daarnaast werden traditiegetrouw volgende thematische laureaten bekroond:

Gastheer van het Jaar: Jonas Kellens (Dim Dining- Antwerpen)

Italiaan van het Jaar: San Daniele (Brussel - Ganshoren)

Aziaat van het Jaar: Nonbe Daigaku (Brussel - Elsene)

Het mooiste terras: Le Cor de Chasse (Wéris)

Het mooiste restaurant design: Le Vieux Château (Flobecq)

Sommelier van het Jaar: Benjamin De Buck (Vrijmoed - Gent)

Dessert van het Jaar: Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken)

Brasserie van het Jaar: Ciro's (Antwerpen)

Gastro-bistro van het Jaar: DOOR73 (Gent)

Ambachtsman van het Jaar: Jan Nijs (Plein 25 - Elsegem)

Groentegerecht van het Jaar: Arabelle Meirlaen (Marchin)

Wijnkaart van het Jaar: Sans Cravate (Brugge)

Bierkaart van het Jaar: Taratata (Hasselt)

De 'prijs & plezierverhouding' van het Jaar: 't Pachthuis (Zottegem) voor Vlaanderen, Chabrol voor Brussel en CCnomie (Dinant - Falmignoul) voor Wallonië.

De 3 ontdekkingen van het Jaar: Klost'r (Vlijtingen) voor Vlaanderen, Savage voor Brussel en Racines (Floreffe) voor Wallonië.

De gastronomische gids telt in dit wederom bijzondere jaar eveneens 135 nieuwe gastronomische adressen. De restaurantsector blijft dus ondanks de moeilijke periode groeien en dat toont hoeveel talent en passie er in ons land aanwezig is, aldus de redactie.

De POP-selectie en extra cahiers in de gids

Het Cahier POP dat vier jaar geleden werd opgestart en de beste 'gourmet street & fast food' adressen verzamelt, groeit ook snel. Het telt nu reeds meer dan 430 laagdrempelige, meer casual adressen waar het leuk en lekker ongedwongen tafelen is. Dit betekent opnieuw een vijftigtal nieuwe adressen. De drie POP-laureaten van 2022 zijn Raffat in Leuven, Habibi in Brussel en El Cuchillo in Genval.Ontdek de volledige unieke verzameling op www.gaultmillau.be.

De Gault&Millau gids is ook dit jaar veel meer dan alleen een restaurantgids. In de gids 2022 brengt de uitgever naast de POP-cahier drie andere rijk geïllustreerde cahiers:

'Great Cocktail Bars': de selectie van de beste cocktailbars in België. Arthur Orlans in Brussel werd daarbij verkozen tot Cocktailbar van het Jaar 2022.

'Finest Chocolatiers': de Gault&Millau selectie van de lekkerste chocolatiers.Enkele weken geleden bekroonde de gids in Brussels Expo reeds Deduytschaever (Gent), Vanessa Renard Finest Chocolate (Brussel) en Bernard Schobbens (Chaumont-Gistoux) tot Chocolatiers van het Jaar. De Ontdekking van het Jaar was Xocolate in Brussel.

De gastronomische en POP-restaurants uit de gids "A Taste of Luxembourg" werden ook in een aparte cahier overgenomen in deze gids.

Volledig nieuwe website met uitgebreide zoekmogelijkheden

Naast een nieuwe gids lanceerde de restaurantgids vandaag ook een volledig nieuwe website. De gidsuitgever gaat mee met de tijd en erkent dan ook het belang van digitale media. De Gault&Millau website groeide de voorbije jaren uit tot één van de grootste restaurantwebsites in België en dat aspect wordt vandaag kracht bijgezet. De nieuwe website bundelt alle restaurants, POP-restaurants, chocolatiers en cocktailbars. De zoekfunctionaliteiten zijn zeer uitgebreid en zo kan de gebruiker zoeken op scores, budget, openingsuren, type keuken, enzovoort. Op basis van geolocatie kan men tevens in één klik de restaurants in de naburige omgeving raadplegen. De toegang tot de website is volledig gratis.

31.000 verkochte gidsen in de voorverkoop

Ondanks het succes van het digitale wijst CEO Marc Declerck er niet zonder trots op dat Gault&Millau met 31.000 verkochte exemplaren in de voorverkoop met een grote voorsprong de Belgisch-Luxemburgse leider van de sector blijft. We danken eens te meer alle trouwe partners die ons gesteund hebben en ook het voltallige Gault&Millau Team dat zich heeft aangepast aan de bijzondere omstandigheden, en ervoor gezorgd hebben dat we deze gids konden realiseren.

De Gault&Millau Belux gids 2022 ligt vanaf midden deze week in de boekhandel en kost nog steeds 29 euro. Hij kan ook worden besteld op de website shop.gaultmillau.be. Op de website gaultmillau.be kun je aan de hand van diverse criteria restaurants opzoeken.

