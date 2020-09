Het beloofde een ongezien inspirerende editie van Kookeet te worden, maar toen kwam corona. De organisatoren van het Brugse culinair festival schuiven hun plannen met een jaar op en gooien het intussen over een andere boeg.

Dit jaar zou het jaar worden waarin het Brugse culinair festival Kookeet drastisch zou hervormen. Zo stond er een verhuis naar het Grootseminarie, een groen paradijs binnen de stad, op de agenda. Maar ook de creativiteit van de deelnemende chefs zou stevig worden aangewakkerd, dankzij de uitdagende inspiratie die televisiepersoonlijkheid Wim Lybaert voorzag. Onder het thema 'grond' zou het festivalgevoel terug in het concept foodfestival worden gestoken.

Dat zoú allemaal gebeuren, want de uitbraak van het nieuwe coronavirus maakte duidelijk dat de vooruitstrevende plannen nog even opgeborgen moesten worden. Dat betekent echter niet dat er niet gegeten en genoten kan worden, dachten ze in Brugge, en dus stampte de stad nog maar eens een nieuw concept uit de grond: in 2020 wordt Kookeet een festival in vier afleveringen, een voor elk seizoen.

Kennismaken met nieuw concept

Vanaf 25 september zet Kookeet elk seizoen een weekend lang de culinaire rijkdom van de stad in de kijker. Telkens selecteert Wim Lybaert drie seizoensproducten van bij ons die zijn thema 'grond' ademen. Daar gaan vervolgens 34 Brugse chefs mee aan de slag. Zo koken ze elk met hun eigen invalshoek en in hun eigen zaak toch samen aan een groter verhaal. Bezoekers krijgen een culinaire tripkaart, waarmee ze bij elk bezoek aan een deelnemend restaurant kunnen sparen voor voordelen voor het grote Kookeet-festival van volgend jaar.

'We hebben gevloekt toen covid-19 uitbrak en het even leek alsof we alles moesten afgelasten,' aldus Lybaert, 'maar met deze weekends hebben we een volwaardig alternatief bedacht. Meer zelfs, eigenlijk zijn ze een meerwaarde. Want nu kunnen we de bezoekers al rustig laten kennismaken met het nieuwe concept, dat we in 2021 helemaal zullen uitrollen.' Je hoort het: misschien wordt het toch eens tijd om een bezoek in te plannen aan dat verre Brugge.

Voor de herfst en het einde van de oogsttijd selecteerde Lybaert groenlof, appels en mooie meid als centrale ingrediënten. Deelnemende zaken zijn onder andere De Jonkman**, Den Gouden Harynck*, 't Pakhuis, 't Werftje, Cantine Copine, De Broodsmid en veel meer. Herfst - Vrijdag 25 en zaterdag 26 september 2020 Winter - Vrijdag 29 en zaterdag 30 januari 2021 Lente - Vrijdag 23 en zaterdag 24 april 2021 Zomer - Vrijdag 25 en zaterdag 26 juni 2021 Meer informatie op www.kookeet.be .

Dit jaar zou het jaar worden waarin het Brugse culinair festival Kookeet drastisch zou hervormen. Zo stond er een verhuis naar het Grootseminarie, een groen paradijs binnen de stad, op de agenda. Maar ook de creativiteit van de deelnemende chefs zou stevig worden aangewakkerd, dankzij de uitdagende inspiratie die televisiepersoonlijkheid Wim Lybaert voorzag. Onder het thema 'grond' zou het festivalgevoel terug in het concept foodfestival worden gestoken. Dat zoú allemaal gebeuren, want de uitbraak van het nieuwe coronavirus maakte duidelijk dat de vooruitstrevende plannen nog even opgeborgen moesten worden. Dat betekent echter niet dat er niet gegeten en genoten kan worden, dachten ze in Brugge, en dus stampte de stad nog maar eens een nieuw concept uit de grond: in 2020 wordt Kookeet een festival in vier afleveringen, een voor elk seizoen. Vanaf 25 september zet Kookeet elk seizoen een weekend lang de culinaire rijkdom van de stad in de kijker. Telkens selecteert Wim Lybaert drie seizoensproducten van bij ons die zijn thema 'grond' ademen. Daar gaan vervolgens 34 Brugse chefs mee aan de slag. Zo koken ze elk met hun eigen invalshoek en in hun eigen zaak toch samen aan een groter verhaal. Bezoekers krijgen een culinaire tripkaart, waarmee ze bij elk bezoek aan een deelnemend restaurant kunnen sparen voor voordelen voor het grote Kookeet-festival van volgend jaar. 'We hebben gevloekt toen covid-19 uitbrak en het even leek alsof we alles moesten afgelasten,' aldus Lybaert, 'maar met deze weekends hebben we een volwaardig alternatief bedacht. Meer zelfs, eigenlijk zijn ze een meerwaarde. Want nu kunnen we de bezoekers al rustig laten kennismaken met het nieuwe concept, dat we in 2021 helemaal zullen uitrollen.' Je hoort het: misschien wordt het toch eens tijd om een bezoek in te plannen aan dat verre Brugge.