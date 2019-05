Op 2 en 3 juni vindt het FoodFest festival plaats in Cadzand. Zowel internationale als North Sea Chefs zullen van de partij zijn.

Ondertussen heeft het gastronomische festival de volledige line-up bekend gemaakt. Er zullen zes internationale en twaalf North Sea Chefs aanwezig zijn. Hier een overzicht.

Internationale chefs

Op zondag 2 juni zullen de driesterrenchefs Norbert Niederkofler (Italië) van het restaurant St. Hubertus en Quique Dacosta (Spanje) van Quique Dacosta Restaurante aanwezig zijn in de Pure C keuken. Zij staan eigenaar Sergio Herman en chef-kok Syrco Bakker bij tijdens de lunch.

Chinese topchef Vicky Cheng van VEA Hong Kong en Jordy Navarra van Toyo Eatery voorzien samen met Herman en Bakker een avondmaal. Cheng staat bekend om zijn fusie van de Chinese en Franse keuken. Navarra focust dan weer op lokale producten uit de Filipijnen.

Tweesterrenchef Nicolai Nørregaard (Denemarken) voorziet in het restaurant AIRrepublic de lunch en het diner op zondag. Hij kookt samen met chef-kok Nicolas Misera lunch en diner in AIRrepublic. Op maandag is de eensterrenchef João Rodrigues (Portugal) aanwezig om je samen met Misera van lunch of diner te voorzien.

North Sea alliantie

In totaal zullen er twaalf North Sea Chefs aanwezig zijn. Daar zitten een aantal gerenommeerde koks bij. Zo is Bruno Timperman van het Belgische restaurant Bruut aanwezig op zondag. Nederlandse Tweesterrenchef Edwin Vinke van De Kromme Watergang is beide dagen aanwezig. Ook op Soenil Bahadoer van tweeserrenrestaurant De Lindehof kun je rekenen. Maarten Bouckaert van het Belgische eensterrenrestaurant Castor is net zoals Bahadoer en landgenoot Edwin Van Goethem enkel maandag ter plaatse.

Muziek

Net zoals vorig jaar is WECANDANCE verantwoordelijk voor de muziek. Verwacht een mix van rock, soul en jazzy, van techno en house tot disco, allround en laidback muziek.

Er zijn twee podia, SEA & LAND en AIRCAFE. Zowel op zondag als maandag is de line-up afgeladen met succesvolle djs zoals Nixie, Fred Nasen, Thang en de muziekgroep Rheinzand.

Panel

FoodFest wil een platform worden dat streeft naar liefde en respect voor elkaar en onze planeet door de six beliefs toe te passen op alles wat we doen. Connectie, kwaliteit, appreciatie, aandacht, integriteit en zelfreflectie zijn nooit ver te vinden tijdens het festival. Met de educatieve gesprekken wil FoodFest dan ook bewustwording creëren rond eten, producten en vakmanschap.

Op zondag is er zo 'It is all about meat, how do we proceed?', een gesprek met beenhouwerij Dierendonck uit Sint-Idesbald. De beenhouwerij focust op de best mogelijke kwaliteit van vlees, dierenwelzijn, tradities en de heropleving van oude rassen.

'The Future of the Front of the House' is dan weer een discussie met Dennis Valerius (Quality Seekers) en Joachim Boudens (Hertog Jan-Brugge) over de veranderingen in culinaire industrie.