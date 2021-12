Dierenrechtenorganisatie Gaia spoort Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts en zijn Brusselse collega Bernard Clerfayt aan om een verbod af te vaardigen voor de verkoop van foie gras die via dwangvoederen is bekomen.

Beide regio's hebben al een verbod op dwangvoederen ingevoerd, maar dergelijke foie gras uit Wallonië kan er wel nog worden verkocht. Daar wil Gaia nu dus ook paal en perk aan stellen.Bij een onderzoek bij verschillende foie gras-kwekers in Wallonië stelde Gaia namelijk verschillende misstanden vast, gaande van vuiligheid tot en met dierenleed en -mishandeling. De organisatie pleit er daarom voor dat Wallonië, net als Vlaanderen en Brussel, deze praktijk verbiedt. Daarnaast wil ze dat de handel in dergelijke foie gras in Vlaanderen en Brussel aan banden wordt gelegd. 'Dat soort producten van dierenmishandeling moet absoluut een halt worden toegeroepen', benadrukt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. 'De ministers Weyts en Clerfayt moeten nu een stap verder durven zetten en het nodige doen om de verkoop van wrede folter-foie gras te doen verbieden. In het Brussels Gewest is dienaangaande een voorstel van ordonnantie ingediend.' Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier kondigde eerder al een onderzoek aan naar de feiten.