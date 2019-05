Bij Toshiro in Brussel proef je van verfijnde bordjes in een Japans-geïnspireerd interieur met zachte akoestiek. (***)

De Japanse chef Toshiro Fujii was jarenlang de sous-chef van Sang Hoon Degeimbre van L'air du temps (**). De opening van een restaurant met zijn naam in Brussel is dan ook een culinair event waar menig gastronoom naar uitkeek. Zijn keuken overschrijdt met zoveel gemak de grenzen tussen Japanse gerechten en Europese smaken dat je zelfs het huiveringwekkende woord 'fusion' zou gebruiken. Het gerecht met ibericovarken en Padron-pepers lijkt wel een experiment waarbij een Japanse chef gevraagd wordt Spaans te koken of omgekeerd. Een extreem getalenteerde chef evenwel. E...