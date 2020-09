De Franse wijn kan rijkelijk vloeien. De Franse wijnproductie zou dit jaar immers uitkomen op 45 miljoen hectoliter. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder en 1 procent hoger dan het voorbije vijfjarig gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Landbouw.

In alle Franse wijngebieden ligt de wijnproductie hoger dan in 2019. Een uitzondering is het zuidoosten, waar de droogte zorgt voor een 6 procent lagere productie.

De druivenpluk is in zowat alle wijngebieden in augustus al gestart, wat beduidend vroeger is dan vorig jaar. Dat is het gevolg van een zachte winter en een erg warme lente. In het noordoosten gaat het zelfs om de vroegste oogst ooit van de druiven. (Belga)

