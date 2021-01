De Franse chef-kok Albert Roux is op 85-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn familie. Roux is mede-oprichter van het toonaangevende sterrenrestaurant Le Gavroche in Londen.

Albert Roux en zijn broer Michel openden in 1967 restaurant Le Gavroche in Londen, dat later uitgroeide tot het eerste Britse restaurant met een Michelinster. De broers zorgden met hun kookkunsten voor een ware culinaire revolutie in de Britse hoofdstad.

Zijn broer Michel Roux overleed enkele maanden geleden aan een slepende ziekte. Restaurant Le Gavroche wordt nu geleid door Michel Roux Junior, de zoon van Albert en petekind van Michel. Roux sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid, waaraan hij precies stierf is niet duidelijk.

