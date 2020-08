Verschillende grote Franse en Italiaanse wijnproducenten willen delen van hun oogst van dit jaar vernietigen, zo staat te lezen op Foodlog. Het doel: de prijzen van hun wijnen op peil houden, nu de wijnconsumptie flink is geslonken.

Je zou het misschien niet zeggen wanneer je zelf nog maar eens de walk of shame richting de glasbak doet, maar er wordt wel degelijk minder wijn gedronken nu de wereld in de ban is van corona. Italiaanse wijnbouwers zagen de binnenlandse vraag bijvoorbeeld met een derde afnemen sinds de lockdown. Dat heeft nu zijn gevolgen voor de oogst van 2020. In een poging de prijzen hoog te houden, willen de grote wijnhuizen minder aanbod creëren en dus minder oogsten.

Volle opslagruimtes

Vooral wijnen uit het duurdere segment, zoals Brunello di Montalcino, vinden de weg naar levensgenieters veel minder. Als gevolg daarvan hebben producenten van Brunello afgesproken om dit jaar 12,5 procent minder wijn te maken. De regio Toscane investeerde ook in extra opslagruimte, maar aangezien de wijnmakers aldaar nog twee miljoen flessen overhebben van de vorige oogst, gooien ze hun druiven nu liever weg.

Ook de champagnemakers in Frankrijk krabben in het haar en zullen minder druiven omzetten in de parelende drank. Zonde, want de weergoden zaten mee en het beloofde een mooie oogst te worden. De verschillende instanties bekvechten nog over hoeveel druiven geoogst zullen mogen worden: de champagnehuizen willen maar liefst 40 procent minder plukken dan vorig jaar, de boeren willen niet lager zakken dan 17 procent. Er zouden nog 100 miljoen onverkochte flessen champagne opgeslagen liggen in wijnkelders, goed voor een omzetverlies van meer dan 1,7 miljard.

