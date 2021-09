De Franse chef Julien Serri probeert zaterdag een wereldrecord te verbreken in Lyon door een pizza met duizend verschillende kazen te bakken. De chef zal alleen Franse kaassoorten gebruiken, waar er naar schatting ruim 1.200 van bestaan.

Hoe groot de pizza wordt, is onduidelijk, maar om kans te maken op een wereldrecord moeten de kazen op één enkele pizzabodem belanden. Vorig jaar wist een chef in Lyon al een pizza met 257 kazen te bakken. Julien Serri, oprichter van het streetfoodconcept Magnà, doet de recordpoging tijdens de horecabeurs SIRHA in de Franse stad, waar hij ondersteund wordt door verschillende regionale kaasmakers. De pizza zal onder bezoekers verdeeld worden. (Belga)