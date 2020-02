Frankrijk heeft het merk 'Taste France' gelanceerd, dat het elitaire imago van de Franse gastronomie doorheen de wereld moet veranderen. De lancering gebeurde in Dubai ter gelegenheid van het internationale festival 'Gulfood'.

Het project maakt deel uit van de campagne 'Choose France'. Die moet het land promoten voor buitenlandse investeringen en Franse bedrijven valoriseren.

De Franse president Emmanuel Macron zal het nieuwe merk ook lanceren in Frankrijk, tijdens een salon dat plaatsvindt in Parijs van 22 februari tot en met 1 maart. 'De Franse gastronomie heeft een elitair imago, wat inhoudt dat de consumenten een inspanning moeten doen om het te begrijpen', aldus de algemeen directeur van Business France, Christophe Lecourtier, in Dubai. Business France is een publiek orgaan dat belast is met de internationale ontwikkeling van Franse bedrijven, met internationale investeringen in Frankrijk en de economische promotie van Frankrijk.

Volgens Lecourtier is het de bedoeling om een 'meer bescheiden en realistisch imago aan te nemen in de manier waarop de producten worden voorgesteld' op de buitenlandse markten. Het nieuwe merk kadert dan ook in de strategie van Macron om Frankrijk op het wereldtoneel te promoten.

Parijs lanceerde het merk in Dubai, omdat op de beurs Aziatische en Afrikaanse actoren uit de voedselsector aanwezig zijn. Daarnaast groeit het belang van de Golfstaten voor de Franse voedingssector. (Belga)

