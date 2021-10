Zowat dertig soorten gruit en groente mogen in Frankrijk vanaf volgend jaar niet langer in een plastic verpakking verkocht worden. Dat hebben de bevoegde Franse ministeries aangekondigd.

Het gaat om onder meer groenten als aardappelen, aubergines, bloemkool, courgettes, komkommers en wortels, en fruit als appels, peren en sinaasappels.

Met het verbod wil de Franse regering de hoeveelheid plasticafval verminderen. Het zal volgens de ministeries leiden tot een besparing van meer dan een miljard plastic verpakkingen per jaar.

Het verbod zal gaandeweg uitgebreid worden. Het is de bedoeling dat er vanaf 2026 geen groenten en fruit meer in plastic verkocht worden.

