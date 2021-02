Na een eigen horecazaak op de Groenplaats in Antwerpen opent Jean sur Mer nu ook een viswinkel op beleefcentrum Patio Donk in Brasschaat.

Jan Kegels en Peter Vlyminck, de namen achter foodtruck en label van visproducten Jean Sur Mer, openen binnenkort hun eerste fysieke winkel. Die komt in Patio Donk in Brasschaat, een locatie waar al talloze handelaars zich vestigden, zoals een bakker, een kapper en een koffiehuisje. Daar komt nu dus ook een viswinkel bij.

Het idee om een viswinkel te openen borrelde al langer, maar kreeg meer en meer vorm tijdens de eerste lockdown in maart 2020. Toen leverde Jean sur Mer, in samenwerking met vishandel Quisquater, verse vis aan huis.

Winkel inclusief terras

Jean sur Mer The Shop wordt evenwel meer dan een winkel waar je snel binnen en buiten stapt. Je zal er immers niet alleen terechtkunnen voor verse vis, bereide maaltijden en Jean sur Mer-producten, maar ook voor een oester en een glas champagne of een pint met een bakje kibbeling - wanneer het weer mag volgens de coronamaatregelen.

© Jean sur Mer

Nog bijzonder is de vanzelfsprekende nadruk op duurzaamheid. Salades worden verpakt in kartonnen potjes, mosselen krijg je mee in jutten zakken, koeltassen om de vis te transporteren zijn gemaakt om te hergebruiken. 'En we stimuleren onze klanten om zoveel mogelijk hun eigen verpakkingen mee te brengen.' Daarnaast kiest Jean sur Mer ook telkens voor producten met het MSC-keurmerk, wat staat voor duurzaam gevangen vis. 'We trachten een bewustheid te creëren bij onze klanten dat de visbestanden niet eindeloos beschikbaar zijn. We moeten ze beschermen en er duurzaam mee omgaan. Voor de viswinkel gaan we dus ook resoluut voor vissoorten die uit onze eigen Noordzee komen. Aangevuld met enkele soorten waar veel vraag naar is bij onze consumenten', klinkt het.

Jean sur Mer The Shop Donksesteenweg 212, Brasschaat. Open van woensdag tot zaterdag van 9u tot 18u en op zondag van 9u tot 16u.

