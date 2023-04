FoodTok-trend: penne alla vodka (+30 andere snelle pasta’s)

Samen met de fluokleuren en de Bende van Nijvel maakt ook een typisch jaren 80-gerecht z’n comeback. Geen garnaalcocktail, wél het recept van penne alla vodka, met dank aan FoodTok, Gigi Hadid en Sofia Coppola’s ongehoorzame tienerdochter.

Er wordt heel wat gepalaverd over de precieze oorsprong van penne alla vodka. Maar het was wel zeker (influencer en model) Gigi Hadid die tijdens de coronalockdowns van 2020 de pastasaus van onder het stof haalde. En zoals dat gaat, ging het gerecht in geen tijd viraal op Instagram en FoodTok. Oud nieuws dus, tot in maart 2023 een andere TikTok-video opduikt.

Pasta Coppola

De zestienjarige Romy Mars heeft dan huisarrest omdat ze een helikopter probeerde te charteren met de creditcard van haar Bekende Vader – Thomas Mars, echtgenoot van regisseur Sofia Coppola. In de video gaat ze aan de slag met Hadids ultieme quarantainerecept: penne alla vodka. De video is intussen gedeletet – Romy mocht namelijk ook niet op TikTok van haar ouders. Het filmpje werd echter al snel gedeeld door andere TikTokkers.

Penne alla vodka uit een potje

Intussen lanceerde sauzenproducent Heinz eind maart een collab met Absolut Vodka. De Heinz x Absolut Tomato Vodka Pasta Sauce werd opnieuw geïnspireerd door Gigi. Deze maand is de vodkasaus beschikbaar voor pre-order. Ga het potje dus niet zoeken in het supermarktrek maar maak het simpele gerecht gewoon zelf klaar, met of zonder virale video.

©Heinz

Rome of New York?

Over de afkomst van penne alla vodka is er intussen – zoals het Italianen betaamd – wel wat discussie. Team Little Italy schrijft het gerecht toe aan het New Yorkse restaurant Orsini. Chef Luigi Franzese zou er in primeur vodka in de saus hebben gegoten tijdens de seventies. Anderen noemen ene James Doty als de uitvinder, ergens in de loop van de jaren tachtig. Team Italia twijfelt dan weer tussen Rome en Bologna. Zo zou het Bolognese restaurant Dante voor het eerst penne alla vodka hebben geserveerd. Een Romeinse chef beweert op zijn beurt dat hij het recept voor een vodkamerk heeft gecreëerd.

© Getty

Superveloce

Wat de oorsprong ook is: het blijft gewoon lekker. De pasta wordt niet voor niets al meer dan 40 jaar bereid in Italiaanse (restaurant)keukens. Wat we niet kunnen zeggen van die andere eighties-trend, gevulde perzik met tonijn. Het geheim van het succes zit ‘m vooral in de snelheid van de bereiding. Maar er zijn nog meer snelle pastarecepten. We verzamelden enkele pasta’s die je klaarmaakt binnen het halfuur.

