Foodpairing bij de koffie: Neuhaus ontwikkelt pralines met gebruiksaanwijzing

Belgen zijn verzot op koffie, en nog het liefst als er iets bij komt. Uit een enquête van iVox blijkt dat heel wat chocolaatjes verorberd worden in het gezelschap van een dampende mok. Daarom ontwikkelde chocolatier Neuhaus nu enkele pralines speciaal voor dat doeleinde.

Twee sets van drie pralines moeten het perfecte rustmoment nu naar een hoger niveau tillen. De Maîtres Chocolatiers stemden hun smaken helemaal af op twee single origin koffies. Bij de koffie uit Colombia en Brazilië past ook telkens cacao uit diezelfde landen. Ook de andere ingrediënten zetten de regio's in de verf.

Zoetigheid bij de koffie is sowieso vaak al onderdeel van een ritueel, en dat wil Neuhaus met deze doos in de verf zetten. Zo word je vriendelijk verzocht de pralines in de juiste volgorde te eten, omdat de smaken helemaal zijn afgestemd op een steeds kouder wordend kopje koffie. Die smaakt na een tijdje namelijk zachter, terwijl de pralines toenemen in kracht.