'Eat! Brussels, Drink! Bordeaux', haalt dit jaar alles uit de kast en keert van 2 tot 11 september terug met een speciale editie: Dinners. Een exclusief foodfestival dat de Brusselse gastronomische scène in de kijker zet. Wij gingen er alvast proeven.

Voor deze editie staan meer dan veertig Brusselse chefs en ambachtslui om de beurt achter het fornuis in de Gare Maritime in Tour&Taxis. Tien dagen krijgen bezoekers een nieuw menu voorgeschoteld met diverse gangen. Ook aanwezig: een breed assortiment aan bordeauxwijnen, telkens perfect aansluitend bij het gerecht dat de chefs voorschotelen.

...

Voor deze editie staan meer dan veertig Brusselse chefs en ambachtslui om de beurt achter het fornuis in de Gare Maritime in Tour&Taxis. Tien dagen krijgen bezoekers een nieuw menu voorgeschoteld met diverse gangen. Ook aanwezig: een breed assortiment aan bordeauxwijnen, telkens perfect aansluitend bij het gerecht dat de chefs voorschotelen. Bij aankomst is het al meteen duidelijk dat de organisatie het event dit jaar naar een hoger niveau wil tillen, en de vernieuwde Gare Maritime leent zich uitstekend voor zo'n luxueus gebeuren. Het zorgvuldig geïmproviseerde restaurant is ingedeeld in verschillende ruimtes. Eerst nemen we plaats in een lounge, waar wij kiezen voor een mocktail met kokoswater en zelfgemaakt geklaard ananassap en fijne amuse-gueules. Nadien schuiven we aan tafel in het restaurantgedeelte, waar duidelijk alle nodige veiligheidsmaatregelen (lees: voldoende afstand tussen de tafels) zijn genomen om van de avond een topervaring te maken. We laten er ons verwennen door de verrukkelijke gerechten van de chefs en ambachtslui: eerst de tomaten met auberginekaviaar van Kevin Perlot (VerTige), dan de verrukkelijke ravioli van Francesco Cury en Ugo Federico van Racines. Hoofdgerecht kwam van Laure Genonceaux van Brinz'l: kabeljauwrug met citroengrasboter, fricassee van Giraumont en aardappelsamosa. Vervolgens genieten we van een selectie kazen van Julien Hazard. Afsluiten doen we met het prachtige dessert van abrikozenharten en ganache met dennenscheuten, geroosterde nectarine en crumble van sobacha. Culinair brein erachter is Anaïs Gaudemer van Cokoa. Ook noemenswaardig: het brede gamma aan bordeauxwijnen - wit, rood, rosé en crémant - die de gerechten net dat tikkeltje meer geven.Nog tot 11 september is elke avond volgepland met unieke vijfgangenmenu's, ontworpen en klaargemaakt door een honderd procent Brussels team. En goed nieuws voor de fijnproevers, want reserveren is mogelijk voor een toegankelijke prijs van 75 euro per persoon. Wel moet minstens drie dagen op voorhand gereserveerd worden.