Foodfestival Kookeet tovert Brugge om in groot openluchtrestaurant

Bijna dertig Brugse chefs vormen drie dagen lang het Stationsplein om tot een groot openluchtrestaurant. De chefs - waaronder indrukwekkende namen als Geert Van Hecke, Filip Claeys en Dominique Persoone - ontwikkelden speciaal voor Kookeet een signatuurgerecht met hun favoriete streekproducten.

Meer dan 100.000 bezoekers zetten vorig jaar hun tanden in de creaties van gerenommeerde gastronomen. Meer dan dertig chefs doen dan ook hun uiterste best om de aanwezige fijnproevers te verwennen met de meest originele gerechten.

Deelnemers kunnen bovendien zelf hun menu samenstellen. Wie alvast wil beginnen te watertanden kan op de website van het festival nu al alle gerechten ontdekken.

Kookeet vindt plaats van 29 september tot 1 oktober op het Stationsplein in Brugge. Meer informatie vind je op kookeet.be. Geniet op 30 september van een Knack Weekend viparrangement, schrijf je in via knackweekend.be/kookeet (Dit is ondertussen volledig uitverkocht.)