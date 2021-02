Het culinair festival Antwerpen Proeft zal dit jaar omwille van de coronacrisis niet plaatsvinden van 13 tot en met 16 mei zoals oorspronkelijk gepland, maar (hopelijk) wel van 11 tot en met 14 november. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

De editie van november krijgt de naam Proeft Boutique mee, omdat het gaat om een 'op-en-top gezellige en uitgepuurde eindejaarsversie van het gekende Antwerpen Proeft'.

Dit voorjaar nog een groot culinair festival organiseren zal volgens Antwerpen Proeft net als vorig jaar niet lukken. 'Laten we er maar van uitgaan dat evenementen voor de beleidsmakers en hun adviseurs nog vele maanden onmogelijk zijn, jammer genoeg', stelt organisator Claudia Engelen. 'Of dat grotere evenementen toch sterk worden bemoeilijkt, wellicht tot einde zomer.'

Voor een volwaardige Antwerpen Proeft is het wachten tot 2022, tijdens het paasweekend van zaterdag 16 april tot en met maandag 18 april. Zowel Proeft Boutique als Antwerpen Proeft zal plaatsvinden in de Waagnatie op het Antwerpse Eilandje.

