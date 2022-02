Van donderdag 16 mei tot en met zondag 29 mei gaat de 14e editie van het festival door aan de Antwerpse Waagnatie. Voor slechts 6 of 7,5 euro kan je er proeven van signatuurgerechten van gevierde chefs.

Topgerechten aan democratische prijzen, dat is Antwerpen Proeft. Het aanbod varieert van jong keukentalent over bekende tv-chefs naar bekroonde restaurants. Het culinaire festival pakt ook uit met de aanwezigheid van speciaalzaken, demonstraties en workshops.

Met de Schelde op de achtergrond en de zon die hoogstwaarschijnlijk aan de hemel staat, is het een ideaal moment om de zomer in te zetten. 'Zowel buiten als binnen vind je kleurrijke, toffe stands van restaurants, bars en terrassen,' aldus organisator Claudia Engelen.

De online ticketverkoop start zaterdag 19 maart. Alle bezoekers krijgen een gratis drankje, maar er is wel voordeeltarief voor snelle beslissers.

Tickets en info vind je op proeft.be.

Topgerechten aan democratische prijzen, dat is Antwerpen Proeft. Het aanbod varieert van jong keukentalent over bekende tv-chefs naar bekroonde restaurants. Het culinaire festival pakt ook uit met de aanwezigheid van speciaalzaken, demonstraties en workshops. Met de Schelde op de achtergrond en de zon die hoogstwaarschijnlijk aan de hemel staat, is het een ideaal moment om de zomer in te zetten. 'Zowel buiten als binnen vind je kleurrijke, toffe stands van restaurants, bars en terrassen,' aldus organisator Claudia Engelen. De online ticketverkoop start zaterdag 19 maart. Alle bezoekers krijgen een gratis drankje, maar er is wel voordeeltarief voor snelle beslissers.