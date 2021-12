Dankzij een TikTok-filmpje van een Amerikaanse foodblogger gaat een recept met gebakken feta en kerstomaten viraal. Dat het internet smult van het gerecht met de Griekse kaas is zelfs in de supermarkten voelbaar: in verschillende winkels wereldwijd is de feta uitverkocht.

In 2019 bedacht de Finse foodblogger Jenni Häyrinen het populaire recept. 'Mijn kinderen willen niet meer dat ik het klaarmaak.'

'Ik herinner me nog goed wanneer ik het recept voor het eerst maakte. Ik was thuis aan het werken en had nog niet geluncht. Wanneer je hongerig bent, heb je al snel zin in iets vets. Ik besloot gebakken feta te combineren met kerstomaatjes en pasta toe te voegen als snelle lunch. Ik postte het gerecht op Instagram en kreeg erg veel respons. Voor ik het wist ging het recept viraal in Finland. Plots was iedereen mijn Uunifetapasta aan het maken. Toen begin dit jaar een Amerikaanse foodblogger het recept opnieuw postte, liep ook haar TikTok volledig uit de hand. Exact hetzelfde als twee jaar geleden, alleen ditmaal op globale schaal. Ik denk dat mensen tijdens de pandemie nood hadden aan leuke, snelle recepten. Plots kreeg ik de vraag om video's vanuit mijn keuken te maken voor tv-shows over de hele wereld en kreeg ik dagelijks interviewaanvragen, van Australië tot Zuid-Amerika, compleet gestoord. Ook ik heb in een supermarkt gestaan waar geen feta meer was. Intussen werd me zelfs gevraagd om even geen recepten met feta te maken omdat Griekenland de vraag niet kan volgen. Van sommige opdrachtgevers krijg ik nu weleens de vraag of ik een viraal recept voor hen wil bedenken. (lacht) Zo werkt het natuurlijk niet. Je hebt een zekere it-factor en de hulp van anderen nodig om dat sneeuwbaleffect te krijgen. Ik denk niet dat ik het nog eens zal meemaken en zal het altijd als een speciaal moment in mijn carrière koesteren. Ik weet dat mensen het nog steeds maken, want het is een eenvoudig recept dat je je altijd herinnert. Intussen heb ik het zelf al zo vaak gemaakt dat mijn kinderen het niet meer willen eten. Twee jaar geleden riep ik 4 februari uit tot National Uunifetapasta Day in Finland, dit jaar werd het over de hele wereld gevierd. Dat is de enige dag in een jaar dat het gerecht hier nog op tafel komt.' Voor 4 personen: 1 blok (200 g) feta, olijfolie, 1 rode peper, 500 g kers-tomaatjes, 4 teentjes knoflook, 450 g pasta, handvol vers basilicum, peper en zout 1. Leg de ongesneden kerstomaatjes samen met de look in een ovenschaal. Voeg het blok feta in zijn geheel toe en besprenkel met fijngesneden rode peper, olijfolie, peper en zout. 2. Bak 15 minuten in de oven op 200 °C. Verhoog de temperatuur dan naar 225°C en zet de grill aan. Laat het nog 10 minuten verder bakken. Kook ondertussen de pasta al dente. 3. Haal de ovenschaal uit de oven en voeg het gesneden basilicum toe. Doe de gekookte pasta erbij en meng alles tot het een smeuïg geheel wordt.