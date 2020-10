Culinair journalist Bruno Vanspauwen schenkt klare wijn. Deze week: tempranillo.

STERDRUIF

Elk wijnland heeft zijn sterdruif, meestal een autochtone druif waarmee het zich kan onderscheiden van andere wijnlanden. Voor Spanje is dat de tempranillo. Al wordt ze in verschillende streken anders genoemd: tinto del país, tinto de toro, tinto fino, cencibel, ull de llebre... Het meest verbonden is ze met de beroemde wijnstreken Rioja en Ribera del Duero. Tempranillo is afkomstig van het Spaanse woord temprano, wat 'vroeg' betekent. Dat verwijst naar het feit dat de druif vroeg rijpt. Wijn van tempranillo heeft veel kleur, relatief weinig zuur, weinig tannine, een fluwelige textuur en een verleidelijk fruitig en kruidig aroma. Maar deze wijnen bestaan in diverse stijlen. Alleen al het verschil tussen Rioja en Ribera del Duero is opmerkelijk: de wijnen uit Rioja zijn doorgaans zachter en fijner dan hun krachtiger collega's uit Ribera del Duero. Traditioneel rijpt wijn van tempranillo op vaten van Amerikaans eikenhout, wat hem een zoeter en romiger karakter geeft. Maar steeds vaker wordt Frans eikenhout gebruikt met een minder lange rijpingstijd, waardoor het fruit meer op de voorgrond komt. De termen crianza, reserva en gran reserva op de flessen duiden, in stijgende lijn, op de duur van de vat- en flesrijping vóór de wijn op de markt komt. Er bestaat ook eenvoudige drinkwijn van tempranillo die niet op vaten heeft gerijpt. Vandaar dat tempranillo in veel prijsklassen bestaat, van de bodem tot de top. Wij zochten naar kwaliteit tussen 10 en 20 euro. Schenk tempranillo bij charcuterie, stoofschotels, wild, gegrild rood vlees en herfst- en wintergroenten.