Van een zorgvuldig samengesteld vijfgangenmenu met aangepaste dranken tot fantastische pizza's: een selectie van het betere afhaaleten.

Bozar

Chef Karen Torosyan haalt dezer dagen opnieuw zijn lockdownformule van in het voorjaar van onder het stof en serveert met het tijdelijk concept Casse-Croûte gerechten waar elke vleesliefhebber kippenvel van krijgt. Denk aan huisgemaakte preskop, rilettes en krokante pâté-croûte. Een heerlijke, verfijnde herfstkeuken. Bestellen doe je via mail en ten laatste een dag op voorhand.

Baron Hortastraat 3, 1000 Brussel

bozarrestaurant.be

Geert Van Hecke

Een vast menu of eten à la carte: Geert Van Hecke, de chef van het voormalige driesterrenrestaurant De Karmeliet, geeft je graag de keuze. Elke vrijdag, zaterdag en woensdag kan je genieten van gerechten als 'Marbré van inktvis met Chorizo en groene kruiden' en 'Tournedos van hertenkalf met peer in rode wijn en mousseline van selder'. Een avond fijnproeven in eigen huis doe 24 uur na het doorgeven van je bestelling.

Molenmeers 2, 8000 Brugge

bistrorefter.be

Sir Kwinten

De jonge wolven van Sir Kwinten sprongen al meermaals in het oog en doen dat ook met hun take-away. Het wekelijks wisselend menu combineert het beste van de herfst met frisse toetsen, maar je kan ook à la carte bestellen. Daarbij wordt ook aan vegetariërs gedacht. Laat je zeker ook leiden door sommelier Yanick Dehandschutter en vergeet de wijn niet.

Drie Egyptenbaan 11, 1755 Gooik

sirkwinten.be

Willem Hiele

Het restaurant moet gesloten blijven, dus speelt Willem Hiele even voor marktkramer en pizzabakker. Elke vrijdag, zaterdag en zondag maakt de tuin plaats voor Boetiek Rafaël, waar lokale topproducten als bisque, brood, bier, allerlei wild, garnaalkroketten en pasta verkocht worden. De afgewerkte take-awaymaaltijden bestaan uit pizza's die je op voorhand moet bestellen.

Pylyserlaan 138, 8670 Koksijde

restaurant.willemhiele.be

L'epicerie du cirque

Dat een topkeuken niet altijd gepaard hoeft gaan met een dikke portefeuille, bewijst het take-outmenu van L'épicerie du Cirque. Voor 38 euro per persoon kan je elke dag genieten van een driegangenmenu, dat eventueel nog uit te breiden valt met een extra gang of andere extra's. Ook een vegan menu is beschikbaar.

Volkstraat 13, 2000 Antwerpen

underthepalmtrees.be

Vrijmoed

In normale tijden moet je lang op voorhand reserveren voor de tegelijk gesofisticeerde en laagdrempelige keuken van Michaël Vrijmoed, vandaag is de wachttijd iets minder lang geworden. Het ideale moment dus om Vrijmoed te leren kennen! Elke vrijdag en zaterdag kan je er een 'menu Vrijmoed' en een 'menu puur groenten' ophalen. Wacht evenwel niet te lang met bestellen, want ook in deze tijden blijft dit een populair adres.

Vlaanderenstraat 22, 9000 Gent

vrijmoed.be

Kelderman

Liefhebbers van een klassieke keuken met mooie producten uit de zee, vinden gegarandeerd lekkers bij Kelderman. Chef Peter Aesaert stelt elke maand een nieuw degustatiemenu samen voor elke dag van de week, behalve maandag en dinsdag. Je hebt keuze tussen drie, vier of vijf gangen.

Parklaan 4, 9300 Aalst

visrestaurant-kelderman.be

Comme Chez Soi

Neem de naam van dit restaurant maar eens volledig serieus en doe alsof je thuis bent. Elke week kan je opnieuw een menu bestellen met producten als coquilles, kaviaar en parelhoen. Ideaal om eens te proberen voor wie de standing van een zaak als Comme Chez Soi wat intimiderend vindt, maar wel benieuwd is naar hoe de klassieke sterrenkeuken smaakt.

Rouppeplein 23, 1000 Brussel

commechezsoi.be

Colette

Thijs Vervloet werd door Gault & Millau in 2019 uitgeroepen tot Jonge Chef van het Jaar en de gids zegt dat hij sinds dan alleen maar beter is geworden. Zelf ontdekken of dat klopt, kan met het signatuurmenu, dat nu ook te bestellen is om af te halen. Extra leuk: je kan ook brunch bestellen.

Judocus Pauwelslaan (tot aan de poort rijden), 3271 Westerlo

restaurantcolette.be

