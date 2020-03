Organisaties voor een ecologische voedseltransitie Velt en Voedsel Anders organiseren hun derde festival. Op de agenda tal van workshops en lezingen voor alle leeftijden, met goed eten en bijen als thema.

Geïnteresseerd in zelf groenten en fruit kweken of in het verhaal achter je eten? Dan loont het om op 14 maart een kijkje te gaan nemen in Mechelen, waar Velt-markt-Anders plaatsvindt. Daar wordt een hele dag gepraat over voedselstrategieën, biodiversiteit, korte ketens, verdwijnende meesjes, de (on)zin van gras en meer.

Naast al die theorie is er ook plaats voor de praktijk. Zo kan je deelnemen aan workshops over fermenteren, of je eigen fruitboom enten. Ook aan de kleinsten is gedacht. Van poppentheater over kaarsen maken van bijenwas, tot een kookworkshop waarin ze zelf leren een ecologische brooddoos samen te stellen: niemand hoeft zich te vervelen als het over goed eten gaat.

Frederik de Merodestraat 18, Mechelen Inkom: 5 euro, gratis voor minderjarigen Meer informatie en het volledige programma vind je op de site van Velt.

