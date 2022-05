Fenomeen in bierland: het blikje is aan een revival bezig

Onze drankexpert schenkt klare wijn… of bier.

De opkomst van blik

Het allereerste bier in blik werd ruim 85 jaar geleden verkocht door de Krueger Brewing Company uit Richmond, Virginia. Het blikje werd in 1958 vervangen door het veel lichtere aluminium. Die verbetering droeg bij aan de opmars van bier in blik in Amerika en verdrong een tiental jaren later het glazen flesje van de eerste plaats als verpakking. Ook wereldwijd verliest het glazen flesje tussen 3 en 5% aan marktaandeel per jaar.

Recalcitrant België

Bierland België, met zijn heel eigen biercultuur en ambachtelijke brouwerijen, sprong later op de kar vanwege de associatie van blik met massaproductie. Toch is die scheidingslijn tussen industrieel blik en ambachtelijk glas meer en meer aan het vervagen.

Tijd voor verandering

Bier in blik heeft tal van voordelen. Het is compacter en makkelijker te vervoeren, gaat minder snel stuk, er is geen smaakverlies en de populariteit neemt fors toe. Een van de vele voorbeelden hiervan is het assortiment dat wordt aangeboden door beer shop Malt Attacks in Brussel. In enkele jaren tijd maken blikjes 40% van het assortiment uit, althans als we bieren met wilde gist die in glazen flessen worden afgesloten buiten beschouwing laten. Maar ook dat segment zal zich ongetwijfeld aanpassen aan de technologische vooruitgang. “In Québec heeft de brouwerij Unibroue een blikje gepatenteerd dat hergisting mogelijk maakt zonder explosiegevaar”, legt Emilie Leclerc uit, een influencer die aandacht heeft voor de Noord-Amerikaanse markt.

Wat met het milieu?

Is aluminium alles bij elkaar milieuvriendelijker dan glas? Dat valt niet zo makkelijk met zekerheid te bepalen. Toch lijkt het erop dat blik dankzij de 100% recycling en het lichtere transport (gemiddeld 14 g voor een blikje tegenover 250 g voor een fles) beter scoort dan glas, waarvoor een intensief gebruik van water en oplosmiddelen nodig is om de flessen weer bruikbaar te maken. Een ander voordeel is dat blikjes veel minder energie verbruiken voor de koeling (er wordt zelfs beweerd dat een blikje 280 keer sneller koelt). Tot slot is er nog een niet te onderschatten voordeel: blikjes bieden allerlei creatieve grafische mogelijkheden, om zo de consument over de streep te trekken.

GEPROEFD EN GOEDGEKEURD

Vipère. Deze sour IPA berust op dry hopping (met Citra- en Talus-hop, evenals Ekuanot Cryo-lupulinepoeder) en melkzuurgisting. Het resultaat is een absolute frisheid, ondanks zijn 6,2%, en een overdaad van citrussmaken.

lasourcebeer.be

Hoppy sour. Het karakter van dit dorstlessende bier (3,7%) is vergelijkbaar met dat van een Berliner Weisse, kortom: een nogal troebele gele kleur door de zeer beperkte filtering en een dikke, maar niet strakke schuimlaag. De ideale zomerdrank.

drogenbos.beer

Urine. Een zeer provocerende naam voor een bier van Brasserie du Borinage, dat eigenlijk door Brouwerij Eutropius in Menen geproduceerd wordt. Een ouderwetse dubbele IPA met een sterke graansmaak, geaccentueerd door pijnboomtoetsen.

brasserieduborinage.be

Eroica. Een biertje voor wie zich wil wagen aan de soms erg zoete sappen van de New England IPA (NEIPA). Eroica is gebaseerd op Citra, Simcoe, Mosaic, Ekuanot en Cascade. De dominerende indruk? De kleur van sinaasappelsap en de smaak van droge, tropische vruchten (mango).

maltattacks.com