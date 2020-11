Omdat niet iedereen een hele dag in de keuken staan het toppunt van voorpret vindt: een overzicht van plaatsen waar je dat feestmenu gewoon kunt afhalen. Je steunt er meteen de horeca mee.

Loes & Krikke maken al twintig jaar naam met een oprechte, geïnspireerde keuken vanuit een voormalige drukkerij in het hartje van Borgerhout. Met hun cateringbedrijf koken ze zowel voor intieme etentjes als voor grootse trouwfeesten. Loes en Krikke zijn koplopers in de slowfoodcatering: alles wordt in de eigen keuken bereid, van brood tot ingemaakte groenten, tot pickles en mostarda. Voor de kerstdagen kookt chef Krikke een feestmaal met gerechten om te delen. Hij pakt uit met Ardens wild, dat het gezelschap krijgt van een frisse winterse sla, warme knolgroenten en romige polenta. Daarna volgt dessert, en wie wil bestelt nog een lading hapjes voor bij het aperitief.

Bij La Belle begint de gastronomische beleving op het moment dat je de webshop openklikt. Hier kun je kiezen uit een van de feestboxen die chef Peter Vangenechten heeft samengesteld voor kerst en Nieuwjaar. Bij elke box (vlees, vis of vegetarisch) kun je het volledige menu online bekijken mét foto's van elke gang. Zo weet je perfect wat je mag verwachten én krijg je al razende honger. De klassieke, kundige keuken van La Belle is bekroond met een Michelinster en dat vertaalt zich in luxueuze ingrediënten als kreeft, wilde griet en hert. Als je een feestbox bestelt, hoef je amper nog te koken: de luttele dingen die je zelf nog moet doen staan helder uitgelegd in de technische fiche die bij elke box geleverd wordt. Alle boxen kun je bestellen via de webshop: la-belle.be Kaay Verachtert kookte in sterrenkeukens in binnen- en buitenland. Daarna werd hij onder de vleugels genomen door Jeroen Meus in zijn restaurant Luzine, om vervolgens sous-chef te worden in het Leuvense restaurant Zappaz. Nu is hij chef in het restaurant van het Vlaams Parlement, daarnaast is hij traiteur en kok aan huis. Om deze atypische feestdagen door te komen biedt Kaay een kerst- en nieuwjaarsmenu aan waarmee je in een handomdraai een feestelijke restaurantervaring creëert. Het menu zit bomvol lokale, verse en herkenbare producten waar Kaay op eigenzinnige wijze een twist aan geeft. Alle informatie en bestellingen via https://www.facebook.com/kaayuwkokaanhuis Iain Wittevrongel, de chef van Mondieu, is geboren en getogen aan de Noordzee en groeide op in de vishandel van zijn ouders, met een grote liefde voor al het lekkers uit de zee als gevolg. Voor de feestdagen voorziet Iain een menu met vis, wild, kazen en een dessert. Wie wil kan ook een assortiment hapjes bestellen. Alle gerechten moeten enkel worden opgewarmd, zodat je met een minimum aan moeite kunt uitpakken met een heerlijk feestmaal. Het menu vind je terug op de website mondieu.eu Boo Raan betekent 'volgens de traditie' in het Thais: je eet er dan ook een authentieke Thaise keuken op grootmoeders wijze, klaargemaakt door de Thaise kokkin Dokkoon Kapueak. Voor de feestdagen kun je behalve de klassieke gerechten ook een aantal feestelijke suggesties afhalen. De gerechten worden à la minute bereid als je je bestelling komt afhalen en je krijgt ze warm mee naar huis. Je hoeft dus alleen nog je benen onder tafel te schuiven. Voor wie hunkert naar pittig comfortfood in turbulente tijden. Via de website kun je alle gerechten online bestellen en je bezorg- of afhaalmoment selecteren: booraan.be Pieter-Jan Lint is een plantaardige chef van gastronomisch kaliber. Normaal zou deze chef dit najaar zijn langverwachte restaurant hebben geopend, maar daar stak covid een stokje voor. Tijdens de eindejaarsdagen focust Pieter-Jan zich dan ook volledig op take-out. Wie een voorliefde heeft voor elegante bordjes en groenten wil zien schitteren in volle glorie bestelt hier zijn feestdis. Pieter-Jan serveert enkele hapjes, een viergangendiner om duimen en vingers bij af te likken en heerlijke macarons om af te sluiten. Aangepaste dranken, zowel alcoholisch als non-alcoholisch, kun je per fles bestellen. Het volledige menu bekijken en bestellen kan via pieterjanlint.com/takeaway Wat schreeuwt er meer 'feest' dan een perfect gemixte cocktail? De befaamde bartender Ran Van Ongevalle (bekend van The Pharmacy) en zijn vrouw Janah Van Cleven openden deze zomer een nieuwe cocktailbar in Brugge. Voor de feestdagen duiken ze volledig in het takeawayconcept. Naast een uitgebreide kaart vol feestelijke cocktailspecials - die je als premix bestelt zodat je ze thuis alleen in een mooi glas hoeft te gieten - kun je ook een speciale editie Bar Ran-rum bestellen om onder de kerstboom te leggen. Alle formules en de feestkaart vind je terug op de Instagrampagina van Bar Ran. Deze Italiaanse enclave in Limburg is een huis van vertrouwen. Je kunt hier terecht voor perfect uitgevoerde klassiekers. Ook met de feestdagen bestel je er gerechten die je ziel én maag voeden. Geheel volgens de Italiaanse traditie serveert Osteria Cellini op kerst enkel vis. Denk aan pulpo in tomatensaus en zilte stokvis, aangevuld met een resem kleine hapjes. Alle gerechtjes zijn gemaakt om in de oven op te warmen. En wie de befaamde spaghetti all'olio niet kan missen krijgt alle ingrediënten geleverd mét een filmpje van de chef hoe je hier een perfecte versie van maakt. Want spaghetti, dat warm je niet op! Het volledige menu kun je bekijken en bestellen via takeawayosteriacellini.be Voor een plantaardige kerst moet je bij Liu-Lin in Brussel zijn. Het restaurant wordt vol enthousiasme gerund door twee zusjes die Taiwanees comfortfood maken waar geen enkel dierlijk product aan te pas komt. Denk aan heerlijke chocomousse op basis van zijdetofoe of een curry met citroengras, limoenblad en chili. Hun take-out draait op volle toeren en ook voor het eindejaar maken ze een vegan vijfgangenmenu geïnspireerd op de gezonde groentekeuken van Taiwan. Houd de Instagrampagina van Liu Lin in de gaten voor het volledige menu. Funky is het beste woord om Old Boy te omschrijven. In deze Brusselse hotspot krijgt een mix van Thaise en Taiwanese bordjes het gezelschap van natuurlijke wijnen. Ook in afhaaltijden houdt Old Boy het origineel met felgekleurd pandanijs, Into the Wild-wijnpakketten en DIY bao kits in de webshop. Voor het jaar eindigt heeft Old Boy nog een resem take-out events op de agenda: zo bundelen ze de krachten met collega-restaurateurs, zoals de Syrische sensatie My Tannour op 4 en 5 december. Met kerst en nieuw krijg je een Old Boy at Home-menu met feestelijke ingrediënten in een verrassende vorm. Denk aan bao met sint-jakobsvruchten, oesters met een pittige Thaise dressing of een Old Boy-versie van foie gras en oesters. Enkel voor durvers! Houd de Instagrampagina van Old Boy in de gaten voor het volledige menu. Tortue Club is een schatkamer voor wijnliefhebbers. In het hoekpandje in Ukkel reiken de rekken met flessen wijn met fantasierijke etiketten tot aan het plafond. Je eet er in gewone tijden bordjes met de beste producten uit Italië zoals bresaola, olijven en artisanale kazen. Tijdens de eindejaarsperiode is dit de ideale plek om lekkere flesjes wijn te scoren én je ineens te laten gaan in de épicerie om een indrukwekkende aperoplank samen te stellen voor thuis. Je kunt op de webshop je buikje rond shoppen en je bestelling wordt aan huis geleverd! clubtortue.com We kunnen niet genoeg stoefen over Stefan Jacobs, een jonge Waalse chef die met zijn restaurant zijn intrek heeft genomen op een oude boerderij. Dit talent hoef je niets meer te leren over korte keten en het belang van terroir. Dankzij een passage bij Olivier Roellinger in Cancale heeft hij bovendien een verbluffende beheersing van kruiden. Hij concentreert zich voor het eindejaar volledig op catering. Trouw aan zijn manier van werken maakt hij een verrassend feestmenu met ingrediënten als sint-jakobsschelpen, wild en vergeten groenten. Wie wil kan ook nog kiezen uit zelfgemaakt lekkers zoals heerlijk brood, ganzenleverpaté en in huis gerookte forel. hors-champs.be Catherine Mathieu en Benoît Van den Branden maakten al naam met Cuisinémoi, het enige sterrenrestaurant van Namen. Tot de creatieve tandem uit elkaar ging. Catherine Mathieu maakte van de gelegenheid gebruik om het restaurant om te vormen tot Pépite: een geïnspireerde wijnbar, terwijl chef Benoît in de rol van nomade kroop met zijn mobiele foodtruck Guinguette. Goed nieuws: het duo werkt weer samen, dat belooft veel goeds voor de feestdagen. Begin december onthullen ze hun menu. Te volgen op de Facebook- en Instagrampagina van het restaurant Pépite. Tijdens de zomer bedacht Vincent Gardinal een verrassende formule: hij kookte themamenu's als eerbetoon aan de grote chef-koks van vroeger en nu. "Omdat reizen niet meer mogelijk is en we geen prestigieuze restaurants kunnen bezoeken, heb ik besloten die bijzondere keukens naar mijn restaurant te brengen", aldus de chef-kok van Prieuré Saint-Géry. Voor de feestdagen gaat hij verder op dat elan. Voor kerst en nieuw ontwikkelt hij twee afhaalmenu's, Hommages aux Chefs. Op het programma: gerechten van Yannick Alléno, Alain Chapel of Paul Bocuse en - dichter bij huis - Jean-Pierre Bruneau en Pierre Wynants. De gerechten: rogvleugel met kreeft, traag gegaarde zeeduivel, hindefilet, gekaramelliseerde schorseneren, groene tagliatelle met truffelcrème. Bekijk het volledige viergangenmenu op de website. prieurestgery.be