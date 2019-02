Februari zonder supermarkt: collectief roept op tot lokaal winkelen

Met deze actie wil het Zwitserse collectief de aandacht vestigen op milieubewustzijn, voeding en gezondheid. Verder is het de bedoeling om zelfstandige handelaars te ondersteunen, kruidenierszaken uit de buurt laten herontdekken en supermarkten laten weten dat ze niet akkoord zijn met de oververpakking van hun producten.

Het gaat volgens de oprichters niet om een boycot. De focus ligt erop mensen gezonder te doen eten en de lokale handel te stimuleren. Er zijn bij de challenge geen specifieke regels omdat En Vert et Contre Tout beseft dat het niet altijd mogelijk is alternatieven voor de supermarkt te vinden. Daarom moedigen ze consumenten aan om simpelweg waar het mogelijk is, lokaal te winkelen.

In België werden er al een aantal Facebookpagina's opgericht voor de regio's Brussel, Namen, Luik, Gent en Mechelen. Op die pagina's kunnen leden tips uitwisselen. Momenteel zitten er in alle groepen samen ongeveer duizend vijfhonderd leden.