FAVV stelt checklist op voor wie met eigen verpakking gaat shoppen

Het federaal voedselagentschap FAVV heeft een checklist opgesteld voor consumenten die met een eigen verpakking gaan winkelen. De eigen potjes of tasjes kunnen immers de voedselveiligheid in het gedrang brengen, klinkt het.

De checklist bevat voorwaarden waaraan de verpakkingen moeten voldoen. Ten eerste moet de verpakking proper zijn, om de voedselveiligheid van de producten te garanderen. Maar daarnaast moeten de verpakkingen ook bestemd zijn om voedsel in te verpakken. “Een plastic zak die je kreeg bij de aankoop van je schoenen is niet geschikt, de plastic fles van een wasverzachter evenmin”, zegt het FAVV in een persbericht. Of een verpakking geschikt is, wordt meestal aangeduid met een labeltje met een glas en een vork op de verpakking.

Ten slotte moet de verpakking ook geschikt zijn voor het soort voedsel dat erin verpakt zal worden. “Zure voedingsmiddelen, zoals een gerecht met tomatensaus, worden bijvoorbeeld beter niet meegenomen in een aluminium verpakking, omdat een chemische reactie kan optreden”, klinkt het.

Het FAVV wijst er ook op dat het gebruiken van een eigen verpakking op eigen risico is. De winkeleigenaar heeft ook altijd het recht om een verpakking te weigeren als die niet aan de voorwaarden voldoet, om de gezondheid van iedere klant in de winkel te beschermen. “Ook supermarkten merken dat de consument steeds meer op zoek is naar meer duurzame verpakkingen. Ze moedigen dit aan door zelf duurzame zakjes of tasjes aan te bieden die de consument kan hergebruiken. Wij zijn blij dat het FAVV met deze campagne duidelijk maakt waaraan de verpakkingen die de consument zelf meeneemt, moeten voldoen”, zegt Nathalie De Greve, directeur van de Duurzaamheid Handelsfederatie Comeos. Ook consumentenorganisatie Test Aankoop sluit zich hierbij aan.