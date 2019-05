Fanny Everard wil het verschil maken met een herbruikbaar rietje: 'Zoveel mensen willen verandering'

Lune Bernstein Student journalistiek

Fanny Everard is pas 21 jaar jong en richtte anderhalf jaar geleden samen met haar vriendin, Manuela Moutafian, de non-profit organisatie What About Waste op. Hun voornaamste doel is plastic rietjes over de hele wereld elimineren, te beginnen in Brussel. 'Ik geloof dat elke kleine moeite een verschil kan maken: het rietje is slechts het begin.'

© Whataboutwaste