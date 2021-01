Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 195.000 euro vrij voor extra ondersteuning van land- en tuinbouwers in moeilijke situaties.

Boer was nooit een gemakkelijke 9-to-5-job, maar is door alle uitdagingen in een wereld met geglobaliseerde economie en waarin het milieu onder druk staat misschien nog moeilijker dan ooit tevoren. Heel wat van de boeren vandaag ervaren althans stress bij het uitoefenen van hun job en de eventuele combinatie met een gezinsleven. Het aantal mentale problemen ligt bijzonder hoog binnen de beroepsgroep en velen zien zich genoodzaakt de stiel vaarwel te zeggen. Daar wil minister Crevits nu iets aan doen.

Zo komt er eerst en vooral meer geld voor de organisatie Landelijk Infopunt Vrouwen. 'Vrouwen zijn vaak de eerste personen om naar buiten te komen als er problemen zijn op het landbouwbedrijf', klinkt het in een persbericht. 'Zij maken moeilijke thema's bespreekbaar, praten open met andere onderneemsters over waar ze mee zitten en zoeken gericht naar oplossingen. Het Landelijk Infopunt Vrouwen bereikt heel wat vrouwen in de land- en tuinbouw door middel van eerstelijnsadvies, de organisatie van netwerkmomenten en het aanreiken van vormingen.'

Daarnaast mag ook Vzw Boeren op een Kruispunt uitkijken naar extra middelen. Dat is een hulporganisatie voor alle Vlaamse land- en tuinbouwers in nood. Ze zorgt voor begeleiding bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. De organisatie hoopt het komende jaar honderd sessies bij psychologen te kunnen aanbieden. De afgelopen maanden kreeg Vzw Boeren op een Kruispunt vooral vragen vanuit de Vlaamse varkens- en melkveesector.

Breder palet

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: 'De stap naar hulpverlening vormt voor land- en tuinbouwers vaak nog een te grote drempel. Door zowel het Landelijk Infopunt Vlaanderen als Boeren op een kruispunt te versterken, bieden we een breder palet aan hulp aan. We doen dit in het belang van het welbevinden van de land- en tuinbouwer.'

