Naar aanleiding van berichten over virtualrealitybrillen voor koeien hebben experts hun twijfel geuit over het nut ervan voor de melkproductie. Een Turkse landbouwer zei enkele weken geleden dat de melkopbrengst van twee van zijn koeien aanzienlijk was gestegen sinds ze de VR-bril 20 minuten per dag droegen.

Verschillende experts trekken nu het verhaal van de Turkse boer, Izzet Kocak, in twijfel. 'Ik denk dat het onmogelijk is dat 20 minuten een VR-bril dragen een prestatieverhogend effect heeft', zegt Benito Weise, die voor de Landbouwkamer van de Duitse deelstaat Nedersaksen onderzoek heeft gedaan naar koeien en VR-brillen.

De Turkse boer in kwestie zei dat een video van een groene weide werd afgespeeld voor het ene oog van de koe en dat het andere oog werd verduisterd, met een in de handel verkrijgbare VR-bril. Daardoor zou de melkproductie van de twee koeien waarbij hij de bril testte zijn gestegen van 22 naar 27 liter per dag. Kocak geeft toe geen wetenschappelijk bewijs te hebben. 'Dit is liefhebberij. Daar zijn we ons van bewust', zei hij. Toch berichtten media over de hele wereld over Kocak en zijn koeien. Deskundigen betwijfelen echter of video's die worden afgespeeld op VR-brillen die voor mensen zijn gemaakt, een positief effect hebben op koeien en hun melkproductie.

Flikkerende beelden

Landbouwingenieur Weise zegt aan het Duitse nieuwsagentschap DPA dat koeien meer afzonderlijke beelden per seconde kunnen onderscheiden dan mensen. Een video zoals beschreven door Kocak en afgespeeld op een smartphone, zouden door koeien waarschijnlijk als flikkerend en zelfs als onaangenaam of stresserend worden ervaren.

Ook Völker Röttgen, van het Duitse Onderzoeksinstituut voor de Biologie van Landbouwhuisdieren (FBN), wijst erop dat de brillen voor de mens zijn ontworpen. 'Het is zeer twijfelachtig dat runderen, zelfs als ze met één oog zeer gedetailleerd kunnen waarnemen, een beeld van een groene weide in een VR-bril zouden herkennen,' aldus Röttgen. Hij merkt ook op dat het niet ongewoon is dat een koe op een dag 20 procent meer melk geeft dan het gemiddelde van de kudde, bijvoorbeeld daar het stadium van de lactatie waarin de koe zich bevindt.

Kocak is niet de eerste landbouwer die experimenteert met VR-beelden van groene weides voor koeien. Ook verschillende wetenschappers hebben er al onderzoek naar gedaan en in 2019 vond een gelijkaardig experiment plaats in Moskou. Het uittesten van dit soort technologische snufjes is een gevolg van de grootschalige veeteelt, waarbij koeien geen of amper daglicht zien. In plaats van echte sappige weides te aanschouwen krijgen ze er louter virtuele beelden van te zien. Voor sommige koeien is de Matrix dus niet zomaar een dystopische film, maar de werkelijkheid. (Belga/LP)

Verschillende experts trekken nu het verhaal van de Turkse boer, Izzet Kocak, in twijfel. 'Ik denk dat het onmogelijk is dat 20 minuten een VR-bril dragen een prestatieverhogend effect heeft', zegt Benito Weise, die voor de Landbouwkamer van de Duitse deelstaat Nedersaksen onderzoek heeft gedaan naar koeien en VR-brillen. De Turkse boer in kwestie zei dat een video van een groene weide werd afgespeeld voor het ene oog van de koe en dat het andere oog werd verduisterd, met een in de handel verkrijgbare VR-bril. Daardoor zou de melkproductie van de twee koeien waarbij hij de bril testte zijn gestegen van 22 naar 27 liter per dag. Kocak geeft toe geen wetenschappelijk bewijs te hebben. 'Dit is liefhebberij. Daar zijn we ons van bewust', zei hij. Toch berichtten media over de hele wereld over Kocak en zijn koeien. Deskundigen betwijfelen echter of video's die worden afgespeeld op VR-brillen die voor mensen zijn gemaakt, een positief effect hebben op koeien en hun melkproductie. Landbouwingenieur Weise zegt aan het Duitse nieuwsagentschap DPA dat koeien meer afzonderlijke beelden per seconde kunnen onderscheiden dan mensen. Een video zoals beschreven door Kocak en afgespeeld op een smartphone, zouden door koeien waarschijnlijk als flikkerend en zelfs als onaangenaam of stresserend worden ervaren. Ook Völker Röttgen, van het Duitse Onderzoeksinstituut voor de Biologie van Landbouwhuisdieren (FBN), wijst erop dat de brillen voor de mens zijn ontworpen. 'Het is zeer twijfelachtig dat runderen, zelfs als ze met één oog zeer gedetailleerd kunnen waarnemen, een beeld van een groene weide in een VR-bril zouden herkennen,' aldus Röttgen. Hij merkt ook op dat het niet ongewoon is dat een koe op een dag 20 procent meer melk geeft dan het gemiddelde van de kudde, bijvoorbeeld daar het stadium van de lactatie waarin de koe zich bevindt. Kocak is niet de eerste landbouwer die experimenteert met VR-beelden van groene weides voor koeien. Ook verschillende wetenschappers hebben er al onderzoek naar gedaan en in 2019 vond een gelijkaardig experiment plaats in Moskou. Het uittesten van dit soort technologische snufjes is een gevolg van de grootschalige veeteelt, waarbij koeien geen of amper daglicht zien. In plaats van echte sappige weides te aanschouwen krijgen ze er louter virtuele beelden van te zien. Voor sommige koeien is de Matrix dus niet zomaar een dystopische film, maar de werkelijkheid. (Belga/LP)