Vier landbouweducatiecentra uit Luik en Limburg (Belgisch en Nederlands Limburg) slaan de handen ineen om een euregionaal netwerk te vormen rond productie en opleiding, om zo de wijnbouw van morgen voor te bereiden. Die moet duurzamer en milieuvriendelijker zijn.

Het gaat om een eerste samenwerking van die aard in Europa, zegt de Luikse gedeputeerde voor Landbouw André Denis dinsdag bij de lancering van het project, dat EMRWine gedoopt werd. Dankzij de Europese financiering van Interreg Euregio Maas-Rijn zal het consortium gedurende dertig maanden een opleidings- en sensibiliseringsprogramma ontwikkelen, net als een charter met goede praktijken om de wijnbouw steeds groener te maken.

Het provinciaal opleidingscentrum van Flemalle (CPFAR) coördineert het project vanop een wijngaard die in 2021 door de provincie Luik werd aangekocht. Die ligt niet ver van het fort van Flémalle en bestaat uit ongeveer 5.000 wijnstokken op een oppervlakte van 1,3 hectare. De oudste wijnstokken werden een twintigtal jaar geleden geplant, wat de wijngaard een van de oudste van Wallonië maakt. 'De eerste wijnstokken die gepland werden zijn Chardonnay. Daarna volgden Pinot Gris en Regent van de eerste generatie. Deze wijnstokken zijn 14 tot 23 jaar oud', aldus coördinator van het project Michel Delrée.

Laboratorium

'Het doel was om er een pedagogische wijngaard van te maken, aangezien hij het voordeel heeft dat hij uit rijpere wijnstokken bestaat. Daardoor is het vanaf het begin mogelijk om vormingen voor de scholen te organiseren, maar ook voor werkzoekenden en professionals die zich willen specialiseren.'

De betrokken onderzoekers willen de wijngaard bovendien gebruiken als een laboratorium om niet alleen nieuwe druivensoorten te testen, maar ook om andere methoden om uiteindelijk 'de notie van biodynamische landbouw' te introduceren. Zo gaan ze opnieuw hagen gebruiken om de insecten te helpen die andere insecten elimineren die schadelijk zijn voor de wijngaarden, aldsus Delrée.

De partners van het project zijn het CPFAR, het Expertisecentrum Innovatief Ondernemen van Hogeschool PXL in Hasselt, het kennis- en onderzoekscentrum voor de wijnbouw van Pcfruit in Tongeren en het vormingscentrum landbouw van het Citaverde College in Nederlands Limburg.

