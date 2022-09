Exclusiviteit en gastronomische ambities: The Black Knife legt de lat meteen erg hoog

Tien jaar geleden haalde Yanaika Skrzyszkowiak in de eerste editie van Mijn Restaurant de finale en maakte ze een blijvende indruk op de kijker. In de jaren die volgden waren er de eigen zaak Exquisa in Hasselt, de titel Lady Chef of the Year en een kookboek. Nu is er een nieuwe zaak: The Black Knife. Een exclusieve belevenis met lokale producten en de stiekeme ambitie om in de gastronomische gidsen te belanden. De lat ligt meteen erg hoog.

Aan de locatie, een gerenoveerde hoeve met matzwarte accenten en zicht op de keuken, zal het alvast niet liggen. Ook de ontvangst door een gehandschoende ober is bijzonder elegant, evenals het aperitief. Een lokale gin met tonic en vooral de vermout met rozenlimonade worden gesmaakt. De amuses die daarbij aansluiten, kunnen niet helemaal bekoren. Alleen de tonijn met basilicum is elegant en op smaak. Nu pas worden we op de hoogte gebracht van het scenario van de avond. Uitsluitend menuformules die tussen vijf en zeven etappes variëren. We besluiten dat zes meer dan voldoende is voor een doordeweekse avond.

© tasja van rymenant

Gebrande makreel met tomaat en waterkers is een fijne aanvang: delicaat, fris en kraakvers. Onze wijn, een witte côtes du Rhône, zou hier prima bij smaken, maar blijft voorlopig afwezig. Die blijkt nog wat meer afkoeling nodig te hebben en er wordt een glas champagne als stand-in aangeboden, prima opgelost. Wat later – het tempo zit niet helemaal juist – zijn er mosselen in verschillende structuren. Veel smaak, maar ook veel zout. Dat is bij de langoustine met rode biet heel anders. Perfect gebakken langoustine die danst met een jus van dashi en de aardse toetsen van de rode biet, hemels.

Het ritme van de avond stokt nu wel echt helemaal waardoor de focus op de hoofdgerechten wat verdwijnt. De ravioli van lamsnek met bruine jus en wortel is lekker, maar smaakt misschien beter voor koudere dagen. Ook de runderfilet met tijmsaus en paddenstoelen lijkt ons een seizoen te vroeg, maar is ook weer in balans en correct bereid.

The Black Knife heeft een duidelijke visie en een specifiek doel voor ogen. Die twee op één lijn krijgen kan misschien nog even duren, maar het resultaat zal een trouw publiek opleveren.