Stella Artois zal binnenkort niet meer te vinden zijn in de bekende bruine flesjes. Zo wil Brouwerij AB Inbev zich meer onderscheiden van andere pilsbieren. Een beslissing die gevolgen kan hebben voor de smaak.

Het bier blijft hetzelfde, de verpakking wordt groen. Met de transformatie wil AB Inbev haar pils Stella Artois ook in België het exclusieve karakter aanmeten dat het in het buitenland al heeft. Andere Belgische pilsjes zitten immers ook allemaal al in een bruin flesje. Dat kan anders, aldus de Leuvense brouwer.

Wat er momenteel niet verandert, is de prijs. De pint krijgt wel een nieuw imago aangemeten, maar dat zal je niet voelen in de portefeuille. Tenminste: niet meteen, want de woordvoerster van AB Inbev kiest haar woorden erg voorzichtig: 'Gelinkt aan deze campagne is er geen impact'.

Smaak

Toch komt de gedaanteverandering met een nogal ironische bijsmaak. Het bier wordt dan wel verkocht als exclusiever, het is net hetzelfde recept als een jaar geleden. Meer zelfs: er bestaat zelfs een kans dat het exclusievere bier door het groene flesje minder lekker wordt. Bruin glas houdt immers veel meer uv-licht (bijvoorbeeld van de zon) tegen, een van de belangrijkste factoren in smaakverandering bij bier. Als groene flesjes te lang in het licht staan, wordt het bier minder lekker.

De woordvoerster van AB Inbev weerlegt die bezorgdheid door de verantwoordelijkheid over de smaak bij de klanten te leggen. 'Wat bij elk bier belangrijk is, is dat je het op een correcte manier bewaart. Als je het koel en in het donker bewaart, is de kwaliteit te allen tijden gegarandeerd. Dat geldt zowel voor de groene als bruine flesjes.' Wie de exclusieve flesjes in het licht bewaart, moet het zelf maar weten.

