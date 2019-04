In de examenperiode grijpen studenten sneller naar junkfood en laten ze groenten en fruit vaker links liggen. Een Gents onderzoek heeft dat bevestigd.

Tijdens de examenperiode vinden studenten het moeilijker om zich aan een gezond dieet te houden. Studenten met meer stress zeggen in die periode vaker naar junkfood te grijpen. Drie kwart eet zelfs minder dan 400 gram groenten en fruit per dag, de minimumhoeveelheid die de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt.

Troosteten

'Stress wordt al lang in verband gebracht met een slecht voedingspatroon', zegt Nathalie Michels van de Universiteit Gent, die het onderzoek leidde. 'Mensen melden dat ze zich in stressperiodes overeten en troosteten, hun voeding bevat veel vet, suiker en calorieën. Onze bevindingen over de eetgewoonten van studenten tijdens examenperiodes bevestigen deze hypothese dat het voedingspatroon verslechtert als gevolg van stress.'

Harde conclusies over oorzaak en gevolg kunnen op basis van deze studies niet worden getrokken, benadrukken de onderzoekers. Daarvoor was de onderzochte groep te klein (de meeste deelnemers waren ook vrouwelijke studenten) en kan zelfrapportering onjuiste of vooringenomen informatie opleveren. Verder onderzoek is daarom nodig.

Emotionele eters

Om het verband tussen examenstress en verandering in voedingskwaliteit te onderzoeken liet Michels 232 studenten aan Belgische universiteiten een enquête invullen, zowel voor als na de examenperiode van januari 2017. Ze moesten hun stressniveau en hun voedingspatroon aangeven.

De studie peilde ook naar psychosociale factoren en kon nagaan welke studenten het grootste risico lopen om ongezonde voedingskeuzes te maken tijdens de examens. Dat blijkt vooral het geval te zijn voor emotionele eters (die eten als reactie op negatieve emoties), externe eters (die eten als reactie op de aanblik of geur van voedsel), zoet- en vetliefhebbers, studenten die zeer gemotiveerd zijn door gezondheid (die zich bij de keuze van voedsel sterk door het gezondheidsargument laten leiden), studenten die gevoelig voor beloning en straf, studenten die sterk sedentair leven, en studenten die hogere stressniveaus rapporteren.

Moeilijk te veranderen

Voor studenten is het hoe dan ook van groot belang dat ze ook tijdens de examens gezond eten, zegt Michels. 'Een gezond voedingspatroon is nodig voor optimale academische en mentale prestaties. Helaas suggereren onze bevindingen dat studenten moeite hebben met gezond eten en slechte eetgewoonten aannemen, die in een paar weken je hele gezondheid aanzienlijk kunnen beïnvloeden en moeilijk te veranderen zijn.'

De Gentse studie wordt voorgesteld op het Europese obesitascongres, dat nog tot morgen in het Schotse Glasgow plaatsvindt.